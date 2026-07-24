ברכות למי שקוראים לעצמם הדמוקרטים, על פריימריז רועש וגועש. התהליך עושה רושם דמוקרטי, הדעות - פחות. אולי בגלל זה, חברי המחנה של יאיר גולן לא בירכו בפומבי. אין מילה טובה מליברמן, צילום משותף מהעבר של איזנקוט וגולן, לפיד מסתחבק איתו - שום כלום.

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אנחנו לא רוצים לסכסך, אבל יכול להיות שחברי המחנה של יאיר גולן מתביישים בו? וזה לא רק יאיר גולן. האיש ונאום התהליכים, האיש ורוצחי התינוקות כתחביב, המתנחלים תתי אדם ואמירות אחרות שמתאימות יותר לראש עיריית ניו-יורק האנטישמי מאשר ממי שהיה סגן רמטכ"ל בישראל. זה גולן. וחברי הרשימה שלו? כל אחד - זהב.

לזימי - מבעירה מדורות באיילון. עמרי רונן - רב סרבן. יאיא פינק - מתרים למחבלים. ואם מישהו אוסף תרומות למחבלים, כדאי שגם תהיה מישהי שתייצג אותם בבית המשפט - גבי לסקי. משה רדמן - איש המחאה האלימה. מי מאיתנו לא היה רוצה להיות חלק מרשימה כזאת? האמת? אף אחד.

וזה לא אנחנו הימנים שעומדים בפני סזון ורדיפה שאומרים את זה. חברי המחנה של הרשימה הזאת צועקים את זה. ההתעלמות הבוטה שלהם היא השתיקה הרועמת שאומרת הכל. כבר יותר קל להם להתבטא ביחס להישענות על מנסור עבאס, מאשר הישענות על יאיא פינק. מילא ערבי אנטי ישראלי, אבל יהודי כזה? זאת לא היהדות של בכירי האופוזיציה.

וזה לא שהשתיקה היא מחייבת. בימין למשל, זה לא סוד שנתניהו לא מת על בן גביר. אבל זה גם לא סוד שבן גביר הוא חלק מהימין ושאותו נתניהו יפעל לאיחוד של בן גביר עם סמוטריץ' כדי לא לבזבז קולות.

אז למה האופוזיציה שמתביישת בגולן ולהקתו, מוכנה בכל זאת לבלוע את הצפרדע? כי יש מטרה אחת. לא גיוס חרדים, לא מלחמה, לא דת ומדינה. עיניים על הכדור והכדור הוא ביבי. חוץ ממנו הכל כשר. וכדי שהוא לא יהיה פה אפשר לספוג הכל - אנרכיה, סרבנות, אלימות, מחבלים. אפילו אם לכולם ברור שזה יחזיק מעמד שניה וחצי כמו ממשלת בנט לפיד. ובינתיים, התכנית היא להתעלם מקופת השרצים.

הם לא יגידו מילה על לזימי, רונן, לסקי ופינק. לא יברכו אותם ולא יצטלמו איתם. חוץ מהתמונה הכי חשובה - זאת של הרכבת הממשלה.