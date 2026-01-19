עושים סדר: האם המזון המעובד והתעשייתי אכן משמין ומזיק?

11 שנים אחרי ששודר הפרק בסדרת האנימציה "סאות'פארק" שעסק בפירמידת המזון - ממשל טראמפ הודיע שהוא הופך אותה, והעולם כמרקחה על כל שלל הדעות. הדס הרט סיני יצאה לבדוק האם המזון המעובד והתעשייתי הוא אוכל משמין, מזיק ומסוכן - כפי שעולה מפירמידת המזון החדשה.

הבעיה המרכזית היא - כמה אנחנו אוכלים. יש שתי סיבות עיקריות לכך: ככל שאנחנו אוכלים יותר מזון מעובד מאוד אנחנו מגדילים את החשיפה שלנו לחומרים שנמצאים בהם, וככל שאנחנו צורכים יותר אנחנו רוצים יותר. וכמו כל הרגל רע, זה קורה במשפחות הכי טובות.

בחיפוש אחר מוצרים שטובים לנו, הגענו לסטארטאפ קטן עם פטנט ענק. במקום סוכר, הדבקת החטיף בטכנולוגיית אולטרסאונד. גיל דה-פיצ'וטו, מייסד ומנכ"ל Torr food tech, סיפר: "השותף שלי ואני היינו בנסיעת עבודה, ופתאום עלה לנו איזה רעיון מוזר, שאפשר לחבר מרכיבים בעזרת אולטרסאונד".

"אולטרסאונד מחבר בדרך כלל פלסטיק או מתכת. פתאום חשבנו לעצמנו, אולי זה יכול לעבוד גם במזון. ניסינו, הזמנו חלקי חילוף מסין וכל מיני דברים מוזרים כאלה. הכנסנו את זה אלינו למעבדה, ובצורה די מדהימה זה עבד", הסביר.

חמש שנים עברו, וכיום מדובר בפטנט עולמי. "אנחנו הראשונים בעולם שעושים את זה בצורה הזאת. דווקא עכשיו אנחנו מצליחים לעשות את החטיפים שמתאימים אנחנו חושבים לתקופה הזו. כאילו הקדמנו את זמננו קצת", סיכם.

