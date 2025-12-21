בזמן שהעולם עובר לבינה מלאכותית: האיום שצריך באמת להדאיג

בזמן שהעולם עובר לבינה מלאכותית, האיום הבא באמת הוא המחשב הקוונטי. מחשב מסוג שהאנושות לא הכירה עם כוח שיכול לפרוץ כל הצפנה. כתבנו טל שנהב הביא הערב (ראשון) את כל הפרטים על המירוץ המהפכני והאיום הקרוב מתמיד - מהבנק שלנו, דרך סודות כמוסים, ועד ההגנות הכי קריטיות על הביטחון של מדינת ישראל.

צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד