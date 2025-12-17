הקרב בין ענקיות הטכנולוגיה ממשיך להתחמם: חברת OpenAI השיקה היום (רביעי) את הגרסה החדשה של מודל יצירת התמונות - "ChatGPT Images". במסגרת העדכון הנוכחי, המשתמשים יוכלו לייצר תמונות פי ארבע יותר מהר - ובהתאם לבקשת המשתמש באופן המדויק ביותר.

בנוסף, המשתמש שיבקש מהמערכת לערוך תמונה שכבר נשלחה - יקבל עותק חדש בצורה המדויקת ביותר, עד לפרטים הקטנים. במקרה זה, המערכת תשנה רק את מה שהוא ביקש, תוך שמירה על עקביות ומראה של כלל הסביבה, לרבות אנשים. הוא יהיה זמין עבור כלל המשתמשים במערכת.

כזכור, בחודש שעבר חשפה גוגל את מודל יצירת התמונות Nano Banana Pro המתחבר לבוט הבינה המלאכותית שלה - Gemini. מודל יצירת התמונות החדש מסייע בין היתר ליצור תוכן שימושי יותר - למשל אינפוגרפיקה שתסייע ללמוד נושא חדש.