אחרי המתקפות על משק המים בארה"ב - במערך הסייבר הלאומי הודיעו: "איראן ניסתה לפגוע גם בנו"

רשויות האכיפה הפדרליות בארה"ב, בהן ה-FBI והסוכנות להגנת הסייבר (CISA), חוקרות בימים האחרונים מתקפת סייבר נרחבת שפגעה במערכות הפעלה של מתקני מים וביוב בלפחות שבע מדינות שונות, בהן מינסוטה ומישיגן.

לפי דיווח ברשת CBS, התקיפה כוונה נגד בקרים תעשייתיים (PLC) ואילצה עשרות עיריות לעבור באופן מיידי להפעלה ידנית של משאבות ומגדלי מים כדי למנוע שיבושים באספקה הציבורית.

מקורות אמריקניים רשמיים העריכו כי מאחורי המתקפה עומדים האקרים המזוהים עם איראן, תוך שימוש בדפוס פעולה דומה למתקפות שביצע משמרות המהפכה ב-2023. עם זאת, החוקרים בודקים גם את האפשרות כי מדובר בשחקן אחר שניסה "להתחפש" לאיראן כדי להסלים את המתיחות הגיאופוליטית.

האירוע הצית גם עימות פוליטי חריף בארה"ב, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ טען במהלך ישיבת קבינט כי "מינסוטה והמושל הדמוקרטי שלה עומדים מאחורי זה בגלל חוסר כשירות, ולא איראן". טענה זו נדחתה בתוקף על ידי המושל טים ואלז, שהאשים את ממשל טראמפ בהפקרת הגנת הסייבר הלאומית.

בעקבות האירוע החריג, מערך הסייבר הלאומי בישראל פירסם התייחסות רשמית וחשף כי הוא נמצא בקשר רציף והדוק עם שותפיו בוושינגטון לצורך למידת לקחים מהירה. במערך הדגישו כי האיום האיראני על המים מוכר היטב בארץ: "מדינת ישראל חווה מתקפות סייבר בכלל המגזרים בתדירות יומיומית, וחוותה ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות כנגד מגזר המים בישראל לאורך השנים האחרונות".

במערך הבהירו כי כלל הניסיונות הללו סוכלו בהצלחה ונמנעה פגיעה משמעותית, אך בעקבות המידע החדש מארה"ב, מבוצעות כעת פעולות אקטיביות מול כלל גופי המים בישראל לחיזוק החוסן והטמעת אמצעי הגנה מתקדמים.