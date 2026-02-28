מערך הסייבר הלאומי באזהרה לציבור: "ניסיונות עוינים להפצת מידע כוזב ומסרי הפחדה"

מערך הסייבר הלאומי פרסם היום (שבת) התרעה רשמית המזהה עלייה בניסיונות השפעה והפצת מידע כוזב במרחב הדיגיטלי. על פי הודעת המערך, גורמים עוינים פועלים באמצעות הודעות מתחזות, מסרי הפחדה ודיסאינפורמציה במטרה לייצר בלבול ולערער את אמון הציבור.

ההתרעה מתפרסמת במקביל להודעות שהפיצה בשעות האחרונות קבוצה המכונה "התנגדות הסייבר האסלאמית", ובהן הכרזה על פתיחת מערכה נגד ישראל וארצות הברית, בעקבות המבצע "שאגת הארי". חברי הקבוצה טוענים כי תקפו את השרתים של מערכות ההגנה של חברת רפאל.

בהודעה נוספת קראה הקבוצה לציבור לפנות אליה כדי לסייע בפעולותיה. במקביל, קבוצה המכנה עצמה "הנדלה" הודיעה כי תפתח במתקפות סייבר בשעות הקרובות "ללא קווים אדומים".

נכון לזמן הדיווח, טענות קבוצות ההאקרים בדבר חדירה לשרתי רפאל לא אומתו על ידי גורם רשמי. במערך הסייבר מדגישים כי לעיתים המסר העוין מנסה "לרכוב" על אירועים אמיתיים כדי להיראות אמין יותר.

דרכי ההפצה וכללי זהירות של מערך הסייבר הלאומי:

הפצה: מסרונים (SMS) עם קישורים, שיחות והודעות המתחזות לערוצי חדשות או לפיקוד העורף, והפצות בקבוצות וואטסאפ וטלגרם.

בדיקת מקור: אין ללחוץ על קישורים חשודים. יש להיכנס לאתר הרשמי של הגוף השולח באופן עצמאי ולא דרך הלינק שבהודעה.

אימות מידע: ניתן לבדוק מסרונים חשודים באתר SCAN MY SMS.

דיווח: מוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי זמין לדיווחים סביב השעון, וכן בוואטסאפ במספר 050-6251119.