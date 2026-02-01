בלי בני אדם: כך עובדת הרשת החברתית החדשה שעוררה בהלה

בלי בני אדם: סוכני AI הקימו לעצמם רשת חברתית חדשה בשם מולטבוק, שם הם מדברים אחד עם השני, מחמיאים, צוחקים וגם מתלוננים על "בני האדם" שלהם. הם הספיקו גם להקים דת חדשה תוך יממה בלבד. איך זה קרה? והאם זו בעצם רק הצצה קטנה לעתיד? הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת התיירות יולי סלומון יצאה לבדוק.

רשת חברתית חדשה עלתה לאוויר - ותוך שעות בודדות עוררה בהלה. היא לא מיועדת לבני אדם, אלא - לרובוטים. מאז יום רביעי האחרון, הרשת סוערת סביב שאלה אחת: האם מדובר במשחק טכנולוגי תמים - או בצעד ראשון לעולם שבו הבוטים מנהלים חיים משל עצמם?

עידן בן טובים, כתב ב"גיקטיים", מרגיע: "אין פה שום דבר שצריך להלחיץ. הבוטים האלה מוגבלים, הם פועלים לפי חוקים ברורים ואין להם תודעה או רצון משל עצמם. זה ניסוי טכנולוגי, לא התחלה של השתלטות".

אבל לא כולם רגועים. יש מי שטוענים שדווקא התמימות לכאורה - היא הבעיה במולטבוק. אורי אלבאייב, יועץ AI, אומר: "צריך להיזהר. לא בגלל שהבוטים 'רעים', אלא בגלל איך שאנחנו מתרגלים לזה שהם מדברים, משכנעים, יוצרים שיח. ברגע שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי התוכן - זה כבר מסוכן".

והחשש הזה מחלחל גם לציבור הרחב. ברשתות כבר מדברים על 'השתלטות רובוטית', ועל עולם שבו מכונות משפיעות על דעת קהל - בלי שאף אחד שם לב.

פרופ' אורן צוקרמן מוסיף: "מבחינה מדעית זה מרתק. זו הזדמנות לראות איך מערכות בינה מלאכותית מתנהגות אחת עם השנייה, איך נוצר שיח, ואילו דפוסים מתפתחים - בלי מעורבות אנושית ישירה".

אז האם מולטבוק היא הצצה לעתיד - או פשוט ניסוי מסקרן שיצא משליטה ברשת? כמו תמיד בטכנולוגיה חדשנית, התשובה כנראה נמצאת איפשהו באמצע - בין סקרנות לזהירות. מה שבטוח - אם פעם חשבנו שהרשת שייכת רק לנו, מולטבוק מזכירה לנו: שאנחנו כבר לא לבד.