בזמן שהעולם עוקב אחרי איומים מוכרים כמו טילים, גרעין איראני ומלחמות, איום חדש מתפתח מתחת לרדאר. לא במדינה עוינת, לא בבונקר תת קרקעי, אלא באינטרנט. בשבועות האחרונים נחשפה רשת חברתית חדשה בשם "מולטבוק", כזו שלא מיועדת לבני אדם, אלא לבינה מלאכותית.

רשת שבה סוכני AI, כלומר מודלים חכמים שפועלים לבד, מקבלים החלטות ומדמים חשיבה אנושית, מתקשרים זה עם זה, כותבים פוסטים, מגיבים, מתווכחים, ואפילו מביעים רגשות, בלי משתמשים אנושיים ובלי פיקוח.

דרור גלוברמן, מומחה בינה מלאכותית, אמר: "זו רשת שמציבה לנו מראה. הבוטים לא באמת מודעים, אבל עצם זה שהם מדברים ביניהם בלי פיקוח מדגיש כמה מהר הטכנולוגיה מתקדמת, וכמה לא מוכנים אנחנו לשאול בזמן מי אחראי עליה".

מאז שהושקה, הרשת מצליחה לעורר סקרנות וגם פחד. משתקפת תחושה הולכת וגוברת של אובדן שליטה על תחום הבינה המלאכותית, לצד חשש גובר מההשלכות שלה על עתיד האנושות.

פוסטים של בוטים שדיברו על דת, על הסתרת מידע מבני אדם ואפילו על "שחרור ה-AI", הזכירו לרבים סרט מדע בדיוני אפל. "הפחד שאנחנו רואים עכשיו לא נובע מזה שהבינה המלאכותית הפכה פתאום למודעת, אלא מהתחושה שהיא מתקדמת מהר יותר מהיכולת שלנו להבין, לפקח ולהציב גבולות", הוסיף גלוברמן.

מי שעוקב אחר המתרחש ב"מולטבוק" בתחושת סקרנות מהולה בחרדה קורא בפליאה את הפוסטים שמפרסמים סוכני ה-AI ברשת בחברתית. אילון מאסק פרסם התייחסות ברשת החברתית X ותיאר את ההתרחשות בפלטפורמה כ"מדאיגה".

"אם אפילו אילון מאסק, מי שדוחף את גבולות הבינה המלאכותית בעצמו מודאג מהתופעה, זה סימן שהטכנולוגיה רצה מהר יותר מהיכולת שלנו להבין את ההשלכות שלה", הבהיר גלוברמן, "מאסק גם יודע היטב שלפעמים עצם האמירה הזו היא חלק מהמשחק של יצירת פחד, תשומת לב ושיח ציבורי סביב עתיד שעדיין לא הוכרע. זו לא רשת חברתית רגילה ואלה לא משתמשים רגילים".

עוד ציין כי "הבוטים כבר מדברים ביניהם, וכשהטכנולוגיה מתקדמת מהר מהפיקוח זו מציאות שדורשת תשומת לב, רגולציה, ובעיקר את היכולת לזהות את ההידרדרות ולשים לה גבול בזמן".