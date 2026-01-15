בעקבות הביקורות והחסימות: השינוי שאילון מאסק מכניס בגרוק

רשת X של אילון מאסק הכריזה היום (חמישי) שתנקוט במספר צעדים על מנת למנוע מהצ'אטבוט הבינה המלאכותית של הפלטפורמה, Grok, לערוך תמונות של אנשים אמיתיים ולהציג אותם בבגדים חושפניים.

בהצהרה הרשמית של X צוין גם כי רשת משתמשים רשומים בתשלום יוכלו להשתמש בפלטפורמת גרוק כדי לערוך תמונות.

ההכרזה מגיעה על רקע ביקורת הולכת וגוברת נגד הצ'אטבוט, כאשר מספר מדינות כמו אינדונזיה, מלזיה והפיליפינים הודיעו שיחסמו את הכלי המקוון בשל חוסר ההגבלה שלו על עריכה וייצור של תמונות הכוללות בתוכן אנשים אמיתיים.

הטענות נגד גרוק הגיעו לאחר שהופצו ברשת מספר תמונות מזויפות בעלות אופי מיני, חלקן של ילדים, אשר נוצרו על ידי צ'אטבוט ה-AI של רשת X. חלק מהמקרים הללו אף הגיעו לחקירות ודיונים בבתי המשפט בעולם, בהם גם בישראל, הנחשבים כאקטים בלתי-חוקיים של פגיעה בפרטיות.

אילון מאסק, הבעלים של רשת X ושל החברה שמפתחת את כלי ה-AI גרוק, אמר בתגובה לביקורות הנרחבות נגדו כי הן מגיעות מפיהם של אנשים אשר מעוניינים "לדכא את חופש הביטוי". כזכור, מאסק הכריז שחברת התקשורת הלווינית סטארלינק שבבעלותו תאפשר למפגינים באיראן להשתמש בשירות האינטרנט הלוויני שלה כדי לשתף תמונות מתוך ההפגנות במדינה, על אף הגבלות האינטרנט מצד המשטר.