מבט ל-2026: המקצועות שיישתנו בגלל הבינה המלאכותית | מיוחד לסופ"ש

שנת 2025 עברה עלינו בסימן התרחבות הבינה המלאכותית - שנכנסה בחודשים האחרונים למרבית, אם לא לכל תחומי החיים שלנו. לצד ההתפתחויות החיוביות הזו, שמקלה על ההיבטים השונים בחיי היומיום שלנו - עלה החשש לפיו היא עוד תנסה (ואולי תצליח) להחליף אותנו.

לסיכום שנת 2025, פנינו לשתי מערכות הבינה המלאכותית הפופולריות ביותר - ChatGPT של חברת OpenAI ו-Gemini של גוגל, וביקשנו מהן לסכם את השנה ולנסות להעריך מה יעלה בגורל שוק העבודה.

איך אתם מסכמים את שנת 2025?

ג'מיני: "שנת 2025 תיזכר כנקודת מפנה, השנה בה הבינה המלאכותית הפסיקה להיות "צ'אטבוט מגניב" והפכה לחלק בלתי נפרד מהחיים של כולנו. היום, אנחנו כבר לא מדברים על מה הבינה המלאכותית יכולה לעשות - אלא על איך היא יכולה לסייע בפתרון הבעיות הגדולות של האנושות, בתור כלי עבודה יומיומי.

צ'אט ג'יפיטי: "2025 הייתה שנת המעבר ממודלים 'מדברים' - לכלי‑על. ה-AI הפכה מתוסף לכלי שמבצע פעולות רבות, בהן יצירת תוצרים".

אנשים רבים מודאגים מהשפעות הבינה המלאכותית על תחום התעסוקה, ועתידם של מקצועות רבים:

ג'מיני: "בשנה החולפת עברנו מפאניקה לפיה הבינה המלאכותית תחליף את בני האדם - להבנה של השינוי הצפוי בשוק העבודה, שהפך לשונה ותובעני לחלוטין. אחד האתגרים הכואבים של 2025 הוא הקושי של צעירים להשתלב בשוק העבודה, שכן תפקידים רבים שבעבר שימשו כתפקידים ראשוניים (משרות ג'וניור) - מבוצעים כעת על ידי AI. המגמה היא מעבר של צעירים למקצועות טכניים שדורשים מיומנויות כפיים - והבינה המלאכותית לא תוכל להחליף הם את המגע האנושי, כמו חשמל, בנייה וסיעוד".

צ'אט גיפיטי: "בחלק גדול מהמשרות ישנו אחוז מסוים של מרכיבים שחוזרים ברוטינה, שניתן לבצע הם אוטומציה, ובכך לחסוך זמן - שיוכל לשמש למשימות אחרות. בין התפקידים שעשויים להיפגע - תחומים כמו הזנת נתונים, בדיקת תוכנה ידנית, חיפוש משפטי בסיסי ותמיכה טכנית בדרג ראשון. לעומתם, יש תחומים שלא יוחלפו בבינה מלאכותית, כמו רופאים ואחיות, אנשי הוראה ומכירות, מעצבים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים".

האם יש מקצועות שייעלמו?

ג'מיני: "זו שאלת מיליון הדולר, והתשובה של סוף 2025 היא מורכבת למדי - מקצועות לא נמחקים, אלא ההגדרות שלהם משתנות, והם הפכו לאוטומטיים כל כך שהצורך באדם שיבצע אותם - הלך ודעך. בין היתר, מדובר בתפקידים של תרגום ותמלול, בדיקת תוכנה ונציגי שירות לקוחות. כעת, הגדרותיהם ישתנו בהדרגה, כך שיישארו למשל מתרגמים שמדייקים מונחים מקצועיים - ולא טקסטים שלמים, מנהלי שירות לקוחות שיטפלו במקרים מורכבים - במקום בשיחות שגרתיות ובסיסיות וסוכני הנסיעות שיטפלו באירועים חריגים ולא בהזמנות רגילות. לצידם, כותבי תוכן יוחלפו בבינה מלאכותית, ויישארו עיתונאים חוקרים ופובליציסטים, לצד כותבי תוכן המבוסס על דעה וחוויות אישיות".

צ'אט ג'יפיטי: "ישנם מספר תחומים בהם הביקוש יירד בצורה משמעותית בשנים הקרובות, עד כדי היעלמות כמעט מלאה שלהם. התחומים שלא נמצאים בסכנה הם אלה שמערבים שיפוט מקצועי, אחריות משפטית ואתית או אינטראקציות מורכבות ותפעול של כלים".

עדיין לא ברור מהו הכיוון אליו העולם צועד ועל אילו תחומים והיבטים נוספים בחיי היומיום שלנו הבינה המלאכותית צפויה להשפיע ב-2026 ובשנים הבאות אחריה. מה שכבטוח, כולנו נצטרך להשתנות ולהתאים את עצמנו למהפכה, ומי יודע - אולי היא תצליח לשדרג את החיים שלנו בצורה שלא חשבנו שאפשרית.