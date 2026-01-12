מטא מחקה מאות אלפי חשבונות פייסבוק ואינסטגרם באוסטרליה

המהפכה הדיגיטלית של אוסטרליה עוברת לשלב המעשי, והתוצאות דרמטיות: חברת מטא (Meta), חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם, הודיעה כי הסירה או השעתה יותר מ-544 אלף חשבונות של משתמשים אוסטרלים.

הצעד החריג מגיע כתגובה ישירה לחוק החדש והמחמיר שנכנס לתוקף במדינה, האוסר על ילדים ובני נוער מתחת לגיל 16 להחזיק חשבונות ברשתות החברתיות.

על פי הדיווח ב-DW, החסימה ההמונית היא הניסיון הראשון של ענקית הטכנולוגיה ליישר קו עם החקיקה האוסטרלית, שנחשבת למחמירה ביותר בעולם המערבי בכל הנוגע לבטיחות ברשת.

החוק מטיל את האחריות לאכיפת הגיל על הפלטפורמות עצמן, ולא על ההורים או הילדים, וקובע קנסות של מיליוני דולרים על חברות שיכשלו במשימה.

איך זה עובד?

כדי לעמוד בדרישות החוק, מטה ושאר הרשתות החברתיות נאלצו להטמיע טכנולוגיות חדשות לאימות גיל (Age Assurance). חשבונות שזוהו ככאלה השייכים למשתמשים מתחת לגיל 16, או חשבונות שלא הצליחו לספק הוכחת גיל מספקת, נחסמו מיידית.

הממשלה באוסטרליה, שהובילה את המהלך תחת דגל השמירה על בריאות הנפש של בני הנוער, בירכה על הצעדים. עם זאת, מבקרים טוענים כי המהלך פוגע בפרטיות המשתמשים (שנדרשים כעת להזדהות בצורה אגרסיבית יותר) וכי בני נוער רבים ימצאו דרכים טכנולוגיות לעקוף את החסימות, למשל באמצעות שימוש ב-VPN.

המהלך באוסטרליה נחשב ל"ניסוי כלים" עולמי. מדינות רבות, כולל ישראל, בוחנות בחודשים האחרונים רגולציה דומה להגבלת גיל השימוש בסמארטפונים וברשתות חברתיות.