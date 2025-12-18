ישראלים רבים קיבלו הבוקר (חמישי) מסרון מלחיץ הקורא לציבור לרגל עבור איראן. "סוכנויות המודיעין האיראניות מוכנות לקבל את שיתוף הפעולה המודיעיני שלך. כדי לשתף פעולה, צור קשר עם אחת משגרירויות איראן דרך האינטרנט", נכתב בהודעה.

בחודש ספטמבר האחרון ישראלים קיבלו שיחת טלפון מלחיצה ומוזרה למדי, בעברית עילגת, הכוללת מסרים מאיימים - לצד ניסיונות הפחדה וגיוס.

אלו שענו לשיחה - שהגיעה ממספר שמתחיל בקידומת 03 - שמעו הקלטה בה נאמר: "המודיעין האיראני מחפש סוכנים מוסמכים. שכר תחרותי, אבטחה מקיפה. מצאו אותנו בטלגרם ובאינטרנט".

וכמה חודשים לפני כן, מערך הסייבר הלאומי הודיע על מסרונים שהופצו בתפוצה רחבה, ומתחזים לפיקוד העורף תחת השם "OrefAlert". בהודעות, שהתקבלו בטלפונים הניידים של אלפי אזרחים, קוראים השולחים לאזרחים להימנע משהייה במקלטים וכן הודעות על הפסקת אספקת דלק.