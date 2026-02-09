בפעם השנייה: סיאטל הביסה את ניו אינגלנד וזכתה בסופרבול

הנקמה הושלמה. סיאטל סיהוקס הוכתרה הלילה (בין ראשון לשני) לאלופת ה-NFL בפעם השנייה בתולדותיה בזכות ניצחון מוחץ והיסטורי 13:29 על ניו אינגלנד פטריוטס בסופרבול 60. הסיהוקס שלטו לאורך המשחק, ונקמו בפטריוטס על ההפסד מ-2014 בדרך לזכייה השנייה שלהם באליפות בהופעה הרביעית בלבד במעמד הגמר. באד באני, שעורר את זעמו של נשיא ארה"ב טראמפ, כיכב במופע המחצית ואירח בהפתעה את ליידי גאגא וריקי מרטין, ואפילו קיים חתונה אמיתית על הבמה.

כאמור, קנת' ווקר הצטיין אצל סיאטל, בעוד שהפטריוטס שבמשך שלושה רבעים לא הצליחו לרשום נקודות על הלוח, הפכו לקבוצה הראשונה שרושמת אפס נקודות בשלושה רבעים בסופרבול, שכעת אפשר להגדירו כחד צדדי. ברבע האחרון הסיהוקס חזרו לעצמם ושברו את הסכר בדרך לניצחון מתוק במיוחד, 13 שנה אחרי התואר הראשון שלהם.

במופי המחצית הסופר מתוקשר, הראפר מפורטו ריקו, באד באני, העיף את הבמה לאחר שנבחר להיות האומן המרכזי באירוע ובכך עשה היסטוריה: הוא לא היה רק האומן הלטיני הגברי הראשון שהופיע במופע המחצית, אלא גם הראשון שביצע את ההופעה כולה בספרדית. בן ה-31 היה האמן הכי מושמע בספוטיפיי בארבע מתוך שש השנים האחרונות. הוא גם שחקן, הנחה את תוכנית המערכונית המיתולוגית "Saturday Night Live" והיה אלוף WWE 24/7. ההופעה המחשמלת שארכה בדיוק 13 דקות, הוא ביצע מחרוזת שכללה כמה וכמה מלהיטיו הגדולים והמוכרים ביותר.

במהלך המופע, באני הזמין זוג להתחתן לעיני כ-100 מיליון צופים זאת רק בתוך ארצות הברית. אירוע שהצליח לרגש רבים ברחבי האיטצטדיון. מיד אח"כ, ליידי גאגא עלתה לבמת הסופרבול כאורחת וביצעה גרסת סלסה ללהיט שלה ושל ברונו מארס Die With a Smile.

נשיא ארה"ב טראמפ הראה פחות התלהבות מההופעה, וכתב ברשת Truth Social שבבעלותו: "מופע המחצית של הסופרבול היה פשוט נורא, אחד הגרועים ביותר אי פעם! הוא חסר היגיון, הוא עלבון לגדולתה של אמריקה, ולא מייצג את הסטנדרטים שלנו להצלחה, יצירתיות או מצוינות. אף אחד לא מבין מילה ממה שהבחור הזה אומר, והריקודים מגעילים, במיוחד לילדים צעירים שצופים מרחבי ארה"ב והעולם. ה'מופע' הזה הוא פשוט סטירת לחי למדינה שלנו".