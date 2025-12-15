במשחק מול בני סכנין: אוהדי בית"ר י-ם הניפו את דגל "כך"

לאחר שהמשטרה אסרה חולצות מחאה של אוהדי הפועל תל אביב בטענה ל"הדפס בוטה וחשש ממשי להפרת הסדר", דגל תנועת "כך", שהוצאה מחוץ לחוק והוכרזה כארגון טרור בישראל, הונף הערב (שני) על ידי אוהדי בית"ר ירושלים במהלך משחק מול בני סכנין באצטדיון טדי.

כאמור, בשבוע הקודם אסרה המשטרה על מספר אוהדי קבוצת הפועל תל אביב להיכנס לאצטדיון בלומפילד בשל חולצה שלבשו, בה הופיע בין היתר כיתוב נגד המשטרה ותנועת "כך", בשל טענה ל"הדפס בוטה". "פעולת המשטרה הינה על פי דין, ובסמכותה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש", נמסר אז.