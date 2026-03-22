רשמית: ליגת העל בכדורגל חוזרת לפעילות - כל התאריכים

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (ראשון) על אישור מתווה החזרה למשחקים שנקבע בתיאום עם פיקוד העורף. על פי המתווה, ליגת העל תחודש ב-4 באפריל עם משחקי המחזור ה-25, מיד עם סיום פגרת הנבחרות. משחקי הליגה יתקיימו באופן רציף ואינטנסיבי בסופי השבוע ובאמצע השבוע. הליגה הלאומית תחודש בעוד שלושה ימים ב-24 במרץ, עם משחקי ההשלמה מהמחזור ה-25.

המתווה של של מנהלת הליגות קובע שהמשחקים ייערכו ללא קהל, ועם מינימום בעלי התפקידים הנדרשים לקיום כל משחק. הקבוצות וכלל המשתתפים יצטרכו לפעול תחת כללי בטיחות קפדניים במסגרת הנחיות פיקוד העורף.

המשחקים יתקיימו באצטדיונים בהם יש מרחב מוגן תקני ומאושר על ידי פיקוד העורף, שיכול להכיל את כל המשתתפים ובאופן שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות המוגדר במיקום האצטדיון. עבור האצטדיונים בהם המרחב המוגן התקני לא יכול להכיל את כל המשתתפים, המנהלת פועלת על מנת להציב בהם מבנה ממ"ד יביל.

אצטדיונים שלא יפעלו להצבת ממ"ד יביל ייפסלו, והקבוצות המשחקות בו ייאלצו לעבור לשחק באצטדיונים חלופיים. בתוך כך, המנהלת הודיעה כי אצטדיון עכו לא אושר לקיום משחקים על ידי פיקוד העורף, בשל האיומיים הממוקדים באזור הצפון.

כמו כן, ההתאחדות לכדורגל הודיעה על התאריכים החדשים לחצאי גמר גביע המדינה:

9.4: הפועל באר שבע - בני יהודה, בלומפילד

15.4: מכבי ת"א – מכבי חיפה, סמי עופר

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון אמר על החזרת הליגות: "החזרה אינה מושלמת ללא קהל ביציעים. יחד עם זאת, בנסיבות הנוכחיות לצערנו לא ניתן לאפשר את הגעת הקהל באופן בטוח, אך אני מאמין כי הצפייה במשחקים תאפשר לכל אוהבי הכדורגל בישראל קצת הפוגה ושינוי מאווירת היום יום הקשה.

"הקבוצות וכלל הגורמים יצטרכו לפעול תחת עומסים חסרי תקדים ותנאים שאינם אידיאלים ואני מצפה מכולם לשיתוף פעולה מלא ולערבות הדדית במיוחד בימים קשים אלה. הצגנו היום לקבוצות את המתווה וביקשתי מכל בעל קבוצה לוודא כי תהיה הקפדה קפדנית ביותר של הנחיות פיקוד העורף, על מנת לוודא שמירה על שלום הנוכחים באיצטדיונים, הוסיף יו"ר מנהלת הליגות.