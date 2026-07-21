כוכב נבחרת ברזיל וריאל מדריד, ויניסיוס ג'וניור, מפתיע את מעריציו ברחבי העולם עם מראה חדש ושונה לחלוטין. שבועות ספורים בלבד לאחר סיום הגביע העולמי, שחקן הכנף עבר פרוצדורה קוסמטית של הרמוניזציה ועיצוב קווי הפנים. השינוי הוויזואלי החד והמפתיע הפך אותו לכמעט בלתי זיהוי בהשוואה למראה המוכר שלו מהמגרשים עד לא מזמן.

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על פי דיווח של אתר החדשות הברזילאי TMC, הטיפול בוצע בקליניקה מקומית במדינה, תוך היעזרות בטכניקה אשר לדברי הדיווח "משתמשת בחומרי מילוי כדי לפסל את תווי הפנים". הטיפול נועד להעניק לסנטרו של הכדורגלן הגדרה ונוכחות בולטות יותר, זאת לאחר שהמראה הקודם שלו זכה לביקורת ולהתעסקות תקשורתית נרחבת במהלך טורניר גביע העולם.

ההוכחות לשינוי הדרמטי לא איחרו לבוא לרשתות החברתיות, בין היתר בפוסט שפרסמה ארוסתו לשעבר, וירג'יניה פונסקה, שבו השניים תועדו יחד במכון כושר והציגו קירבה מחודשת לאחר שנפרדו לפני המונדיאל.

https://x.com/i/web/status/2079390420308500847 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתמונות נוספות שפורסמו בפרופיל מן הצד, ניתן לראות בבירור את ההבדל הניכר בתווי פניו. על אף שלא ברור אם ההליך תוכנן מראש או הוחלט בעקבות ההדחה מהטורניר, נראה כי ויניסיוס מפגין ביטחון רב ומרוצה מאוד מהתוצאה.