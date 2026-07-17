החולצה שעשתה היסטוריה במונדיאל נמכרה תמורת מיליוני דולרים

חולצת הכדורגל שלבש אגדת הכדורגל פלה בגמר מונדיאל 1958 נמכרה אמש (חמישי) במכירה פומבית בניו יורק תמורת 4.9 מיליון דולר. מדובר בפריט היקר ביותר של הכוכב הברזילאי שנמכר אי פעם במכירה פומבית, ובחולצת הכדורגל השנייה היקרה בהיסטוריה - מיד אחרי חולצת "יד האלוהים" של דייגו מראדונה, שנמכרה ב-2022.

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הפריט ההיסטורי עורר עניין רב וגרר עשר הצעות מחיר מחמישה מציעים שונים. זינוק הערך של החולצה נחשב לחסר תקדים: בשנת 2004 היא נמכרה תמורת 105,600 דולר בלבד, פחות מ-3% ממחירה הנוכחי.

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החולצה מסמלת את הרגע שבו הפך פלה לאייקון גלובלי. בגיל 17 בלבד, כבש הברזילאי צמד נגד שוודיה בגמר והוביל את נבחרתו לזכייה הראשונה מתוך שלוש בקריירה שלו.

במסגרת המכירה הפומבית "המשחק היפה", נמכרו פריטים איקוניים נוספים: סרט הקפטן שענד מראדונה במונדיאל 1986 נמכר ב-512,000 דולר; חולצת ה"רמונטדה" של ליונל מסי מול פריז סן ז'רמן (2017) נמכרה ב-217,600 דולר; וחולצתו של דיוויד בקהאם מהופעתו ה-50 בנבחרת אנגליה נמכרה תמורת 51,200 דולר.

העסקאות הללו מדגישות את הנסיקה המתמשכת בערכם של מוצרי מזכרות ספורט היסטוריים בשוק הבינלאומי.