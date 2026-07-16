סופה של תקופה: הדרמה בחצי הגמר שברה שיא מונדיאל שנמשך 44 שנים

הניצחון הדרמטי של נבחרת ארגנטינה 1:2 על אנגליה הבטיח לה את הכרטיס לגמר הגדול מול ספרד, שייערך ביום ראשון הקרוב באצטדיון "מטלייף" בניו ג'רזי. אך מעבר לכרטיס היוקרתי, הדחתה של אנגליה קבעה רשמית: הרצף המשותף של באיירן מינכן ואינטר מילאן, שנמשך מאז מונדיאל 1982, הגיע לסיומו.

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44 שנים של היסטוריה

מאז מונדיאל 1982 בספרד: בכל משחק גמר של גביע העולם, שותף לפחות שחקן אחד השייך לסגל של באיירן מינכן, ולפחות שחקן אחד השייך לסגל של אינטר מילאן.

הרצף החל בגמר של 1982 (שבו שיחקו נציגי באיירן בנבחרת גרמניה ונציגי אינטר בנבחרת איטליה המנצחת), ונשמר באדיקות במשך 11 טורנירים רצופים כולל במונדיאל 2022 בקטאר (שם שיחק לאוטרו מרטינס מאינטר בארגנטינה, ודאיו אופמקאנו מבאיירן בצרפת).

בחצי הגמר הנוכחי של 2026, באיירן מינכן הייתה זקוקה לכך שאנגליה (בשורותיה משחק הארי קיין) או צרפת יעפילו לגמר כדי לשמור על הרצף בחיים. אלא שההדחה הדרמטית של האנגלים קטעה את הרצף של הבווארים באופן סופי, שכן בסגלים של נבחרות ספרד וארגנטינה, שתי הפיינליסטיות, אין כיום אף שחקן השייך לבאיירן מינכן.

מנגד, אינטר מילאן נותרה השליטה הבלעדית של הנתון הזה: חלוצה הארגנטינאי, לאוטרו מרטינס, העפיל לגמר ויבטיח שהנציגות של הנראזורי בגמר המונדיאל תימשך לפחות עד מונדיאל 2030, רצף היסטורי של 12 טורנירים ו-48 שנים!

הדרמה על הדשא: מהפך ארגנטינאי בדקות הסיום

על המגרש עצמו, אנגליה של תומאס טוכל הייתה קרובה מרחק נגיעה מגמר שני ברציפות. אנתוני גורדון העלה את האנגלים ליתרון מוצדק בדקה ה-55 לאחר בישול נהדר של מורגן רוג'רס, ונראה היה ש"שלושת האריות" בדרך הבטוחה למפגש מול ספרד.

אלא שבדקות הסיום האופי הארגנטינאי המפורסם הכריע. בעיטה חזקה של אנזו פרננדס בדקה ה-85 קבעה שוויון דרמטי, ובדקה ה-92 היה זה המחליף לאוטרו מרטינס (אותו נציג אינטר המדובר) שכבש את שער הניצחון היקר, שלח את ארגנטינה לגמר השלישי שלה בארבעת הטורנירים האחרונים, ושלח את האנגלים המתוסכלים למשחק על מדליית הארד מול צרפת (שבת, מיאמי).

"שיחקנו לידיים שלהם": הביקורת באנגליה

בממלכה התקשו לקבל את ההפסד האכזרי בדקות הסיום. חלוץ העבר של הנבחרת, ויין רוני, אמר ב-BBC: "הגענו לעמדה מצוינת, אבל אז פשוט לא ידענו מה לעשות. הלכנו אחורה, אפשרנו להם לתקוף וללחוץ עלינו שוב ושוב, ובסוף נשברנו. אכזבה עצומה".

מנגד, אלן שירר החמיא למנצחת: "הקבוצה הטובה יותר ניצחה, צריכים להיות כנים. התגובה של ארגנטינה הייתה נהדרת, הם לא נכנסו לפאניקה, נשארו נאמנים לתוכנית המשחק שלהם והאמינו בעצמם. מגיע להם להיות בגמר".

שוער העבר ג'ו הארט הפנה אצבע מאשימה לטקטיקה של המאמן תומאס טוכל: "סאות'גייט ספג בשעתו המון ביקורת על כך שבמשחקים הגדולים הוא ניסה 'לסגור את הבאסטה' כשהיה ביתרון. אני לא רואה שום שינוי בגישה הזו גם עכשיו. הניסיון של טוכל לבצע חילופים הגנתיים מוקדמים רק שידר לשחקנים שלו שהוא לא מאמין בהם".