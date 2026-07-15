נבחרת ספרד הפכה לנבחרת הראשונה שמבטיחה רשמית את מקומה בגמר מונדיאל 2026. החבורה של לואיס דה לה פואנטה גברה בחצי הגמר על צרפת בארלינגטון, טקסס, בזכות שערים של מיקל אויארסבאל ופדרו פורו, וכעת היא מחכה ליריבה שלה בגמר החגיגי שייערך ביום ראשון באצטדיון "מטלייף" שבניו ג'רזי.

אלא שמעבר ליכולת הפנטסטית של השחקנים על הדשא, מחקר טקטי וסטטיסטי חושף כי ספרד תגיע למעמד הגמר עם יתרון פיזי ומנטלי עצום על פני המנצחת בין אנגליה לארגנטינה, יתרון המנוחה.

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הנתון הסטטיסטי שמכריע גמרים

על פי מחקר מפורט של מגזין The Athletic, קיים קשר ישיר ומובהק בין לוח הזמנים של חצאי הגמר לבין זהות האלופה בטורנירים הגדולים. הנתונים חושפים כי ב-13 מתוך 14 משחקי הגמר האחרונים בגביעי העולם ובאליפויות אירופה, הנבחרת שזכתה ליום מנוחה נוסף היא זו שהניפה בסופו של דבר את הגביע.

כך למשל נראה הדפוס בשנים האחרונות: ביורו 2012, ספרד שיחקה יום מוקדם יותר מאיטליה בחצי הגמר, וניצחה אותה בגמר הגדול. ביורו 2016, פורטוגל נהנתה מיום מנוחה אחד יותר מאשר צרפת, והוכתרה כאלופת אירופה על חשבונה. במונדיאל 2022, ארגנטינה זכתה ללוח זמנים מועדף של מנוחה וניצחה את צרפת בגמר בקטאר. בצד המפסיד, נבחרת אנגליה סבלה מחסרון מובהק בימי מנוחה בשני גמרי היורו האחרונים שבהם הפסידה מול איטליה ביורו 2020 ומול ספרד ביורו 2024.

היוצא מן הכלל היחיד בעשור וחצי האחרון היה זכייתה של ספרד במונדיאל 2010, אז ניצחה בגמר למרות ששיחקה בחצי הגמר המאוחר יותר (מקרה נוסף נרשם בגמר מונדיאל הנשים ב-2017, אך שם שני חצאי הגמר שוחקו באותו היום). בטורניר הנוכחי, שנערך תחת תנאי חום כבדים יחסית בצפון אמריקה, ליום המנוחה הנוסף של הספרדים עשוי להיות משקל קריטי.

מופע מחצית בסגנון הסופרבול: פיפ"א שוברת את הכללים

משחק הגמר בניו ג'רזי צפוי להציג שינוי היסטורי בכדורגל העולמי: מופע מחצית גרנדיוזי ראשון מסוגו בהיסטוריה של גביע העולם, שייערך בפורמט הדומה למסורת האמריקאית של הסופרבול.

המופע, שמופק על ידי ארגון הצדקה העולמי Global Citizen, יובל על ידי סולן להקת קולדפליי, כריס מרטין, ויציג שורת כוכבי ענק שיופיעו בהתנדבות מלאה וללא תשלום. בין השמות הבולטים שצפויים לעלות על הבמה: ג'סטין ביבר, שאקירה, בורנה בוי, מדונה ולהקת ה-K-Pop הדרום קוריאנית BTS, לצד הופעת אורח מיוחדת של כוכבי "רחוב סומסום" והחבובות.

ההופעה עצמה מתוכננת להימשך כ-11 דקות. אולם, בשל הצורך המורכב להקים ולפרק את הבמה הניידת על כר הדשא, הדיווחים ב-The Athletic מעריכים כי זמן ההפסקה הכולל יתארך לכ-20 דקות לפחות.

מדובר בחריגה משמעותית מהחוק הרשמי של ארגון ה-IFAB המגביל את זמן המחצית ל-15 דקות בלבד. הדבר מעורר דאגה בקרב מאמני הנבחרות, שכן המתנה ממושכת מדי בחדר ההלבשה עלולה להוציא את השחקנים מריכוז ולקרר את השרירים שלהם. תקדים דומה נרשם בגמר הקופה אמריקה 2024, אז הופעתה של שאקירה מתחה את הפסקת המחצית ל-26 דקות ארוכות ומורטות עצבים.