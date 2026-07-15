שעות בודדות לפני שריקת הפתיחה לחצי הגמר הדרמטי בין אנגליה לארגנטינה באטלנטה, פיפ"א ביצעה שינוי דרסטי במערכת ה-VAR, בצעד שנועד להרגיע את הרוחות ולמנוע מבוכה במעמד השיא של הטורניר.

עד כה בטורניר, כל שופטי ה-VAR ישבו במרכז טכנולוגי מאוחד ומרוחק בדאלאס, טקסס, ללא קשר למיקום המשחקים. אולם, בעקבות תלונות קשות על תקלות תקשורת, החלטות מעוררות מחלוקת וזעם ציבורי מצד נבחרות רבות (ובהן אנגליה עצמה ומצרים), פיפ"א החליטה להעביר את שופטי ה-VAR ישירות אל תוך האצטדיונים לכל המשחקים המכריעים שנותרו.

המשמעות היא שבחצי הגמר הלילה, שופט ה-VAR הראשי ועוזרו ישבו בתוך אצטדיון "מרצדס-בנץ" באטלנטה, כדי לשמש כגיבוי מיידי וקרוב למניעת כל תקלה טכנית או בעיית תקשורת מול שופט השדה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ההחלטה של פיפ"א מגיעה בעקבות לחץ כבד שהופעל על ראש איגוד השופטים של פיפ"א, פיירלואיג'י קולינה.

ברבע הגמר מול נורבגיה, נבחרת אנגליה זעמה לאחר פסיקת VAR שביטלה לה פנדל ברור למרות הכשלה גסה על ג'ד ספנס ברחבה. מנג'ר אנגליה תומאס טוכל לא חסך ביקורת ותקף את התנהלות השופטים: "זה פשוט לא מספיק טוב, השיפוט הפכפך ולא אמין. יש לנו שני שופטים רביעיים שרק צורחים עליך אם הושטת רגל מחוץ לאזור הטכני".

גם נבחרת מצרים הגישה מכתב תלונה רשמי וזועם לפיפ"א אחרי שהודחה בשמינית הגמר על ידי ארגנטינה (3:2), לאחר ששער חוקי שלה נפסל בגלל עבירה מפוקפקת שלטענתם כלל לא הייתה.

כעת, דן האנט, חבר הוועדה המארגנת של פיפ"א, הודה כי המהלך נחוץ: "אני שמח שה-VAR יהיה על המגרש. כשיש רק ארבעה שופטים שמנהלים מגרש ענק, קשה מאוד לשלוט בדרמה".

קמע המזל של מסי ישפוט את חצי הגמר

מי שמונה לנהל את המפגש הטעון וההיסטורי בין אנגליה לארגנטינה הוא השופט האמריקאי-מרוקאי איסמעיל אלפאת' (Ismail Elfath).

מינויו של אלפאת' כבר מעורר עניין רב ברשתות החברתיות: מתברר כי מדובר בסוג של "קמע מזל" עבור קפטן ארגנטינה, ליונל מסי, שמעולם לא הפסיד משחק שבו שפט אלפאת'. השופט האמריקאי המוערך, שזכה פעמיים בתואר שופט השנה ב-MLS, שימש בין היתר כשופט הרביעי בגמר המונדיאל הבלתי נשכח בקטאר 2022, בו הניף מסי את הגביע.

באנגליה מקווים שהלילה באטלנטה, בליווי מערך ה-VAR המשודרג והקרוב, רצף המזל הזה יישבר והנבחרת של טוכל תבטיח את הכרטיס לגמר מונדיאל ראשון מאז 1966.