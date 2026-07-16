בשל פריט אסור בלוקר: כוכב נבחרת צרפת מסתכן במאסר עם חזרתו למדינה

קשר נבחרת צרפת, מייקל אוליסה, רשם טורניר אישי נהדר במונדיאל הראשון שלו עם חמישה בישולים, אך כעת הוא נדרש לגלות זהירות לקראת הטיסה חזרה למולדתו. על פי דיווח ב"סאן" הבריטי, שחקנה של באיירן מינכן עלול להסתבך עם רשויות החוק בצרפת ואף להסתכן בעונש מאסר, אם יחליט להביא עמו בחזרה למדינה שקיקי ניקוטין אוראליים, שמונחים בלוקר שלו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS <<<

החוק הנוקשה בצרפת: עד 3 שנות מאסר

שקיקי הניקוטין ללא טבק (המוכרים תחת מותגים כמו Velo או Zyn) הפכו לפופולריים מאוד בקרב כדורגלנים מקצוענים בשנים האחרונות ככלי להתמודדות עם לחץ. בעוד שהשימוש והחזקתם מותרים על פי חוק בארצות הברית ובאנגליה, בצרפת המצב שונה לחלוטין.

ב-1 באפריל 2026 נכנס לתוקף בצרפת חוק האוסר לחלוטין על ייצור, מכירה, החזקה או יבוא של שקיקי ניקוטין אוראליים ללא טבק. חברות המייצרות את השקיקים הללו כבר הבהירו כי האיסור חל גם על תיירים או על מוצרים שנרכשו מחוץ למדינה. המכס הצרפתי הונחה להחרים ולהשמיד מוצרים אלו בגבולות, ומי שייקשר בהברחתם למדינה עלול לעמוד בפני עונש של עד שלוש שנות מאסר. החרגה מהחוק קיימת אך ורק עבור מוצרים המוגדרים כרפואיים.

אוליסה "חשף" את קיומם של השקיקים בלוקר שלו כאשר העלה תמונה מפלילה לחשבון האינסטגרם שלו לפני הניצחון של צרפת על פרגוואי בשלב שמינית הגמר. כעת, על מנת להימנע מהסתבכות, יהיה עליו להשאיר את המכלים בארצות הברית לפני העלייה למטוס.

הפרשה הזו מתעוררת רגע לפני הגמר הגדול, בשעה שנבחרת צרפת מתכוננת למשחקה האחרון בטורניר. הטריקולור, שהיו מועמדים בולטים ללכת עד הסוף, הודחו בשלב חצי הגמר לאחר הפסד 2-0 לאלופת אירופה ספרד בדאלאס (משערים של מיקל אויארסבאל ופדרו פורו).

הצרפתים ישחקו בשבת הקרובה במיאמי במשחק על המקום השלישי, במה שצפוי להיות משחקו האחרון של דידייה דשאן על הקווים כמאמן הנבחרת. דשאן, שזכה בגביע העולם הן כשחקן והן כמאמן, צפוי להיות מוחלף על ידי אגדת הכדורגל זינדין זידאן.

במשחק זה, אוליסה ינסה להוסיף למאזנו בישול שישי, הישג שישווה את שיאו ההיסטורי של פלה ממונדיאל 1970.