דרמה בכדורגל האפריקאי: התואר נשלל מסנגל - והועבר למרוקו

נבחרת מרוקו הוכרזה הלילה (רביעי) כאלופת אפריקה החדשה, לאחר שקונפדרציית הכדורגל של אפריקה (CAF) החליטה לשלול רשמית את התואר מנבחרת סנגל. ההחלטה הדרמטית התקבלה בעקבות אירועי גמר גביע אפריקה לאומות, שבו ניצחה סנגל על המגרש, אך כעת נקבע כי התנהלות שחקניה במהלך בעיטות ההכרעה מול מרוקו הייתה לא חוקית והובילה לפסילת ניצחונם. הגמר התקיים ב-18 בינואר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שורש המחלוקת נעוץ במחאה מאורגנת של שחקני נבחרת סנגל במהלך דו-קרב הפנדלים המכריע. על פי הדיווחים הרשמיים, השחקנים הסנגלים עיכבו את המשחק וסירבו לאפשר את ביצוע הבעיטות כסדרן במחאה על החלטות שיפוט קודמות. בדוח המשקיף שפורסם צוין כי ההתנהלות פגעה ברוח המשחק ובחוקת פיפ"א, מה שהוביל את הוועדה המשמעתית של הקונפדרציה לנקוט בצעד הקיצוני של שלילת התואר והענקתו ליריבה, מרוקו.

מבחינה היסטורית, מדובר באחד המקרים הבודדים שבהם תואר יבשתי משמעותי מחליף ידיים מחוץ לכר הדשא לאחר שריקת הסיום. נבחרת מרוקו, שהגיעה לטורניר כפייבוריטית לאחר הישג השיא שלה במונדיאל 2022 (חצי גמר), מוסיפה כעת לארונה את הגביע היבשתי השני בתולדותיה, והראשון מאז שנת 1976. מנגד, סנגל, שקיוותה לחגוג זכייה שנייה ברציפות, מוצאת את עצמה במוקד סערה ציבורית ומשפטית שעלולה לגרור עונשים נוספים.

נבחרת סנגל והתאחדות הכדורגל המקומית טרם פרסמו תגובה רשמית להחלטה, אך גורמים המקורבים לנבחרת מסרו כי בכוונתם לערער על הפסיקה בפני בית הדין לבוררות בספורט (CAS) בלוזאן. במרוקו החלו חגיגות ספונטניות בערים המרכזיות, בעוד שבסנגל שוררת תחושת תסכול עמוקה לנוכח מה שמוגדר שם כ"גזל ספורטיבי".