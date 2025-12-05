הגרלת מונדיאל 2026 יצאה ערב (שישי) לדרך בטקס חגיגי וסוער בוושינגטון, שסימן את יריית הפתיחה לטורניר הגדול בהיסטוריה. האירוע, שהתקיים בתיאטרון ג'ון פ. קנדי, שילב בין כוכבי כדורגל, הופעות בינלאומיות ורגע פוליטי מפתיע במיוחד, כאשר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, זכה ב"פרס השלום של פיפ"א". בהגרלה נקבע כי משחק הפתיחה יהיה שחזור של משחק הפתיחה מ-2010 כשמקסיקו תארח את דרום אפריקה ב-11 ביוני באצטדיון האצטקה המיתולוגי וכן נקבע מפגש בין הכוכבים קיליאן אמבפה וארלינג הלאנד, שכן צרפת תהיה בבית 9 יחד עם נורווגיה. ליאו מסי, במונדיאל האחרון שלו, יפגוש את שכנתנו נבחרת ירדן.

כאמור, טראמפ, שהגיע כאורח כבוד לצד נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, הוזמן לבמה לקבל מדליה מיוחדת. בנימוקי הפרס נאמר כי הוא מוענק לו על היותו "מנהיג דינמי שפעל להורדת ההסלמה ולהגברת היציבות", תוך ציון תרומתו ל"הסכמי אברהם ההיסטוריים" ו"הפסקת האש בין חמאס לישראל".

הענקת הפרס הגיעה דקות לאחר שטראמפ עצמו איים ברמיזה כי "יפתור בעיות פשיעה" בערים המארחות, אמירה שהתפרשה כאפשרות להעברת משחקים.

הטקס הנוצץ, בהנחיית הדוגמנית היידי קלום והקומיקאי קווין הארט, כלל הופעות של אנדראה בוצ'לי, רובי וויליאמס ולהקת ה"וילג' פיפל", שביצעה את הלהיט "Y.M.C.A", המזוהה עם עצרות הקמפיין של טראמפ.

הפורמט החדש: יותר נבחרות, יותר משחקים

בפן הספורטיבי, ההגרלה הציגה לראשונה את הפורמט החדש של הטורניר, שיכלול 48 נבחרות שיחולקו ל-12 בתים של ארבע נבחרות כל אחד. בסיום שלב הבתים, שתי הראשונות מכל בית יעפילו אוטומטית לשלב הנוקאאוט, ואליהן יצטרפו שמונה הנבחרות בעלות המאזן הטוב ביותר מבין אלו שיסיימו במקום השלישי. המשמעות: שלב נוקאאוט חדש של 32 האחרונות, ומספר משחקים כולל שיזנק מ-64 ל-104.

48 הנבחרות חולקו לארבעה דרגים, כאשר בדרג הראשון שובצו שלוש המארחות (ארה"ב, קנדה ומקסיקו) לצד מעצמות הכדורגל ובראשן אלופת העולם ארגנטינה. במהלך ההגרלה, שובצה נבחרת אחת מכל דרג לכל אחד מ-12 הבתים, תחת מגבלות גיאוגרפיות. פיפ"א גם הנהיגה מנגנון חדש שימנע מפגשי ענק בין ארבע המדורגות ראשונות בעולם לפני שלב חצי הגמר.

ההרחבה ל-48 נבחרות כבר מייצרת סיפורים מרגשים, ופותחת את הדלת לנבחרות שייתכן שלא היו מצליחות להעפיל בפורמט הישן. בין הנבחרות שכבר הבטיחו את מקומן ניתן למצוא מספר עולות היסטוריות, ובהן ירדן, שכנתנו ממזרח, קייפ ורדה, קוראסאו ואוזבקיסטן, הצפויות לרשום הופעת בכורה בטורניר.

ההגרלה

בנוסף לחלוקה לדרגים, עוד לפני תחילת ההגרלה נקבע מיקומן של שלוש המדינות המארחות, אשר שובצו אוטומטית בדרג 1. מקסיקו שובצה כראש בית א' (A1), קנדה כראש בית ב' (B1), וארצות הברית כראש בית ד' (D1). שיבוץ מוקדם זה מבטיח כי כל אחת מהמארחות תשחק את משחקיה בשלב הבתים על אדמתה, ומאפשר התארגנות לוגיסטית וחלוקה גיאוגרפית של הטורניר בין שלוש המדינות.

ההגרלה המלאה:

בית 1: מקסיקו, דרום קוריאה, דרום אפריקה, המנצחת בפלייאוף האירופי מספר 4 (דנמרק/ מקדוניה /צ'כיה /אירלנד)

בית 2: קנדה, שוויץ, קטאר, המנצחת בפלייאוף האירופי מספר 1 (איטליה/ צפון אירלנד/ ווילס/ בוסניה הרצגובינה)

בית 3: ברזיל, מרוקו, סקוטלנד והאיטי

בית 4: ארה"ב, אוסטרליה, פראגוואי, המנצחת בפלייאוף האירופי מספר 3 (סלובקיה/ טורקיה/ רומניה/ קוסובו)

בית 5: גרמניה, אקוודור, חוף השנהב, קורסאו

בית 6: הולנד, יפן, טוניסיה, המנצחת בפלייאוף האירופי מספר 2 (שבדיה/ אוקראינה/ אלבניה/ פולין)

בית 7: בלגיה, איראן, מצרים, ניו זילנד

בית 8: ספרד, אורוגוואי, ערב הסעודית, כף ורדה

בית 9: צרפת, סנגל, נורווגיה, המנצחת בפלייאוף הבין-יבשתי מספר 2 (עיראק/ בוליביה/ סורינאם)

בית 10: ארגנטינה, אוסטריה, אלג'יריה, ירדן

בית 11: פורטוגל, קולומביה, אוזבקיסטן, המנצחת בפלייאוף הבין-יבשתי מספר 1 (קלדוניה/ ג'מייקה/ קונגו)

בית 12: אנגליה, קרואטיה, פנמה, גאנה