היוניקורן הישראלי ששווה 5 מיליארד דולר נכנס לפרמיירליג

ברת ההייטק הישראלית HiBob, המפתחת פלטפורמה לניהול עובדים, חתמה היום (רביעי) על הסכם חסות ראשי עם קבוצת הכדורגל הלונדונית פולהאם.

במסגרת ההסכם, HiBob תאמץ הן את קבוצת הגברים, המשחקת בפרמייר ליג, והן את קבוצת הנשים של המועדון.

חברת HiBob, המציינת עשור להיווסדה, פיתחה את הפלטפורמה "בוב" לניהול עובדים ומספקת שירותים לכ-5,700 לקוחות ברחבי העולם. שוויה של החברה מוערך בכ-5 מיליארד דולר, דבר שהפך אותה ל"יוניקורן", והיא מעסיקה כ-1,500 עובדים בעולם, מתוכם 270 בבריטניה, שם אף זכתה השנה בתואר "מקום העבודה הטוב ביותר".

רוני זהבי, מנכ"ל ומייסד-שותף של HiBob, התייחס למהלך: "אני גאה בשותפות של HiBob עם פולהאם. זה לא עוסק רק במיתוג, אלא משקף אמון, שאפתנות משותפת ואמונה שהשקעה באנשים מניעה ביצועים גם בתוך המגרש וגם מחוצה לו. זוהי אבן דרך שאני גאה בה מאוד, ואנחנו נרגשים למסע שלפנינו".