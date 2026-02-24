אי-הבנה מצערת: אוהד כדורגל שקילל את המסך נדקר על ידי אשתו

תגובה מוגזמת: אוהד נאפולי נדקר על ידי אשתו בעקבות אי-הבנה שהתלקחה בזמן שצפה בקבוצתו בטלוויזיה ותקף את מערכת ה-VAR. על פי הדיווח ב-"Marca", האוהד בן ה-40 צפה במשחק הליגה של אלופת הסרייה א' ביום ראשון מול אטאלנטה.

הנאפוליטני נותר מתוסכל מתפקוד קבוצתו, שהוביל להפסד 2-1 לקבוצה מברגמו. אותו מקור טוען כי הוא התפרץ לעבר הטלוויזיה לאחר ששופטי הווידאו (VAR) ביטלו באופן שנוי במחלוקת פנדל שנפסק בתחילה לטובת נאפולי.

על פי הדיווח, בנקודה זו התפתח ויכוח סוער בינו לבין אשתו בת ה-35, שחשבה שקללותיו מופנות כלפיה. על פי דוחות המשטרה, הגבר סירב לעזוב את החדר והיא איימה עליו.

לאחר מכן היא תקפה אותו, כשבתחילה השליכה לעברו זוג מספריים שהחטיאו. אך ההסלמה לא פסקה שם - היא תפסה סכין מטבח ולפי הדיווחים דקרה אותו בצדו השמאלי. האישה המשיכה לכאורה להשליך סכינים, שאחת מהן ננעצה בקיר, אפילו כאשר בעלה הצליח להגיע לטלפון ולהזעיק את שירותי החירום.