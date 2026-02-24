בדרך לכלא? הכדורגלן אשרף חכימי יעמוד לדין בחשד לאונס

שחקן נבחרת מרוקו ופ.ס.ז הצרפתית, אשרף חכימי, יישלח למשפט בגין חשד לאונס צעירה בפברואר 2023. כך נודע היום (שלישי) לסוכנות הידיעות AFP מפי עורכת דינו של השחקן ומהתביעה בעיר נאנטר.

על פי ההחלטה, התיק יועבר לבית המשפט, לאחר שהרשויות סברו כי קיימת תשתית ראייתית מספקת לניהול הליך פלילי.

חכימי, בן 27, הכחיש את ההאשמות בתוקף. בהודעה שפרסם ברשת X כתב: "האשמה באונס מספיקה כיום כדי להצדיק משפט, למרות שאני כופר בה והכול מוכיח כי היא שקרית. אני ממתין ברוגע למשפט, שיאפשר לאמת לצאת לאור באופן פומבי".

הפרשה, שהתפוצצה בתחילת 2023, עוררה הד ציבורי רחב בצרפת ובעולם הכדורגל. כעת, עם ההחלטה להעמידו לדין, צפוי אחד משחקני ההגנה הבולטים באירופה לעמוד בפני מאבק משפטי משמעותי, במקביל להמשך הקריירה המקצועית שלו.