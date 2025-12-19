בעלי הפועל ת"א הותקף ביוון על ידי אוהד: "יהודי מלוכלך"

אירוע חריג ומכוער התרחש אמש (חמישי) בסיום משחק ההפסד (93:82) ביוון של הפועל תל אביב ביורוליג מול פנאתינייקוס, כאשר עופר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב, הותקף על הפרקט בידי אחד מאוהדי היריבה. אותו אוהד דחף את ינאי וסינן: "יהודי מלוכלך", תוך כדי שהוא מצביע על הכיפה של בעלי הפועל תל אביב.

הבוקר (שישי) כבר דווח ביוון כי מיד לאחר המשחק הנהלת פאו איתרה את האוהד שתקף והיא שללה ממנו את המנוי ואף הרחיקה אותו לכל החיים מהאולם הביתי של פנאתייניקוס (האואקה). עוד נמסר מטעם המועדון היווני: "לתופעות של אלימות והתנהגות גזעניות אין מקום במגרש שלנו".

מהפועל תל אביב נמסר דקות בתגובה לאירועים: "בעלי המועדון עופר ינאי נדחף על המגרש על ידי אוהד שישב על הפרקט. אותו אוהד אף צעק לו 'יהודי מלוכלך' תוך שהוא מצביע לו על הכיפה. הנהלת פנאתינייקוס הרחיקה את האוהד ושללה לו את המנוי לכל החיים. בנוסף, הוגשה נגדו תלונה במשטרה והוא נעצר. ינאי סירב להצעות להוריד את הכיפה או את צעיף הפועל אחרי התקרית".