מחאת החולצות: בג"ץ דן בתביעת אוהדי הפועל נגד המשטרה

המאבק בין אוהדי הפועל תל-אביב לבין משטרת ישראל על חולצות המחאה, הגיע היום (חמישי) לבית המשפט העליון. פחות משבועיים לאחר שמספר מאוהדי קבוצת הפועל תל אביב בכדורגל הוצאו מאצטדיון בלומפילד, לאחר שלבשו חולצת מחאה נגד המשטרה, נגד קבוצת מכבי היריבה ונגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ותנועת "כך".

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ בשם האוהדים, בטענה שהמשטרה חורגת מסמכותה כאשר היא לא מאפשרת לאוהדים ללבוש למשחקים את החולצות עם הכיתוב הבוטה נגדה - ופוגעת בכך בחופש הביטוי ובזכות למחאה.

מאז, מאות אוהדים הביעו הזדהות עם המחאה והתופעה הלכה והתרחבה. בקבוצה טוענים שהמשטרה אוכפת את המדיניות רק על אוהדיה - וכלל לא בודקת איזה חולצות לובשים אוהדי קבוצות אחרות או איזה שלטים הם מניפים ביציע. במקביל, בשטח, באיצטדיונים, המשטרה ממשיכה למנוע את לבישת החולצות ביציעי הפועל תל אביב, והאוהדים נדרשים להציג בפני מאבטחים ושוטרים את החולצות שלבשו.

בהפועל טוענים עוד כי הם תומכים במחאה לא אלימה, בעוד שבמשטרה מזהירים כי החולצות עלולות להוביל להפרת סדר. והשאלה כאמור נמצאת כעת בידי בג"ץ: היכן בדיוק עובר הקו בין שמירה על הסדר הציבורי - לבין פגיעה בחופש הביטוי.