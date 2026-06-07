חרדה בעולם הכדורגל: כריסטיאן אריקסן התמוטט שוב על המגרש

קשר נבחרת דנמרק, כריסטיאן אריקסן, התמוטט הערב (ראשון) פעם נוספת על כר הדשא במהלך משחק ידידות רשמי מול נבחרת אוקראינה. האירוע הדרמטי התרחש בדקה ה-79 של ההתמודדות, כאשר אריקסן אחז לפתע בחזהו וצנח לקרקע, מה שגרם לצוותים הרפואיים לזנק מיד אל המגרש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הקשר בן ה-34 איבד את הכרה לזמן קצר מאוד, אך לאחר טיפול רפואי ראשוני ומהיר על הדשא, הצליח לעמוד על רגליו ופונה כשהוא הולך בכוחות עצמו אל מחוץ לתחומי המגרש. בעקבות האירוע המצמרר וההלם של השחקנים, הוחלט לבטל את המשחק לחלוטין (בו הובילה דנמרק 1:2 משערים של פטריק דורגו ויואכים מיילה). אריקסן פונה מיידית לבית החולים המקומי להמשך בדיקות מקיפות.

https://x.com/i/web/status/2063685094217228737 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהודעה רשמית שפרסמה ההתאחדות הדנית בחשבון ה-X שלה, נכתב: "כריסטיאן אריקסן נמצא בהכרה ומצבו טוב בהתחשב בנסיבות".

רופא הנבחרת הדנית, ד"ר מורטן בוסן, סיפק עדכון מעודד ומקצועי מבית החולים: "כריסטיאן מרגיש טוב והוא ירד מהמגרש בכוחות עצמו. כפי שאני רואה את הדברים כעת, קוצב הלב (הדפיברילטור המושתל) עבד ופעם בדיוק כפי שהוא צריך לעשות באירועים מהסוג הזה. הוא איבד את ההכרה למספר רגעים, אך חזר אלינו מהר מאוד ותקשרנו איתו מיד. עכשיו הוא צריך לעבור סדרת בדיקות בבית החולים כדי להבין מה בדיוק גרם לאירוע. כריסטיאן ביקש ממני למסור דרישת שלום חמה לכל השחקנים ולהגיד להם שהוא בסדר".

התמונות המבהילות מהערב החזירו את חובבי הכדורגל חמש שנים לאחור, אל האירוע המכונן של יורו 2020 (ששוחק ב-2021). באותו משחק מול פינלנד, אריקסן לקה בדום לב וליבו הפסיק פעימה למשך כחמש דקות.

לאחר מכן עבר השחקן בהצלחה ניתוח להשתלת דפיברילטור אוטומטי (ICD) המזהה הפרעות בקצב הלב ומספק שוק חשמלי מתקן בעת הצורך. בעקבות חוקי הליגה האיטלקית שאסרו עליו לשחק עם המכשיר, הוא נאלץ לעזוב את אינטר מילאנו, אך הוא רשם קאמבק מפואר כשחזר למגרשים במדי ברנטפורד שמונה חודשים בלבד לאחר מכן.

בהמשך שיחק שלוש שנים במנצ'סטר יונייטד, וכיום הוא משחק בגרמניה במדי וולפסבורג מהבונדסליגה.