זו הנבחרת שצפויה לזכות במונדיאל 2026 | הדו"ח וההסבר

ענקית הבנקאות וההשקעות האמריקנית, גולדמן זאקס (Goldman Sachs), שחררה את דו"ח תחזיות המונדיאל הרשמי שלה, המבוסס על מודל מתמטי שניתח כ-20,000 משחקים בינלאומיים מאז שנת 1978. המודל הכלכלי, שלוקח בחשבון ביצועי עבר, מומנטום, כישרון התקפי ונתונים גיאוגרפיים, סימן מועמדת אחת ברורה להנפת הגביע, אם כי כלכלני הבנק מזהירים בעצמם: "הכדורגל מתאפיין בחוסר צפיות מובנה והמודל מוגבל".

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דו"ח גולדמן זאקס: ספרד בראש, אזהרה לארגנטינה

על פי סימולציות המחשב של בנק ההשקעות, אלו שלוש המועמדות המובילות לזכייה בטורניר:

ספרד (26% סיכוי זכייה): אלופת אירופה המכהנת ומחזיקת ליגת האומות מסומנת כפייבוריטית הגדולה של המודל. הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה מציגה כדורגל התקפי ומהיר, כשאת מירב תשומת הלב תופס ילד הפלא בן ה-18 לאמין ימאל, לצד ניקו ויליאמס ופדרי – זאת למרות פציעתו של פרמין לופז שתגרע מהעומק של "לה רוחה".

צרפת (19% סיכוי זכייה): סגנית אלופת העולם, שהגיעה לשני הגמרים האחרונים, מחזיקה בהתקפה קטלנית בהובלת קיליאן אמבפה ועוסמאן דמבלה (זוכה כדור הזהב המכהן). המודל מעניק לה יתרון עצום בשל השילוב הנדיר בין ניסיון למשחקי נוקאאוט לבין מהירות מתפרצת.

ארגנטינה (14% סיכוי זכייה): האלופה המכהנת ומחזיקת הקופה אמריקה בהובלת ליונל מסי בן ה-38, ששלטה במוקדמות דרום אמריקה.

יחד עם זאת, בגולדמן זאקס מזהירים מפני "הנפילה של האלופה" ומציינים כי נבחרות רבות מתקשות לשחזר זכייה רצופה (הישג ששמור היסטורית רק לאיטליה וברזיל).

באשר למארחות הטורניר, המודל מעניק למקסיקו 68% לעלות לשמינית הגמר (שלב ה-32), לקנדה 50% ולארצות הברית 39% בלבד.

"המידע של ההמונים חזק יותר"

למרות הניתוח המדעי של גולדמן זאקס, נזכיר כי הבנק נחל כישלון חרוץ בחיזוי מונדיאל 2018 (אז ניבא גמר בין ברזיל לגרמניה).

כאשר משווים את הדו"ח לנתונים הרשמיים של פלטפורמות חיזוי ושוקי הימורים מובילים כמו Bet365 ו-Polymarket, מתגלה פער משמעותי. בשווקים החופשיים האלו, הניזונים מחכמת ההמונים ותגובות בזמן אמת לפציעות, סיכויי הזכייה של ספרד וצרפת נמוכים יותר ועומדים על פחות מ-20% לכל אחת, מה שמציב את הטורניר הנוכחי כאחד הפתוחים והמותחים ביותר אי פעם.

מלבד שלוש המובילות, שוקי ההימורים והאנליסטים מסמנים שלוש מעצמות נוספות כטוענות לכתר: אנגליה של תומאס טוכל והקפטן הארי קיין שמציגה מאזן מושלם במוקדמות; פורטוגל עם סגל עמוק ומושלם בדרך לטורניר פרידה מכריסטיאנו רונאלדו (41); וברזיל שנמצאת במשבר זהות תחת הדרכתו של קרלו אנצ'לוטי אך נשענת על היכולת של ויניסיוס ג'וניור.