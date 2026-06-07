מחשב העל קבע: זהו "בית המוות" של מונדיאל 2026

במונדיאל מורחב של 48 נבחרות ו-12 בתים, שאלת ה"קושי" של כל בית הופכת ליותר מסובכת מתמיד. חלק מהבתים נראים פתוחים לחלוטין ואחרים נראים עמוסים, אך כדי להימנע מתחושות בטן סובייקטיביות, מחשב העל של רשת הדאטה הבינלאומית Opta שחרר את הניתוח המדעי שלו. באמצעות שקלול "מדד העוצמה" (ציון מ-0 עד 100 לכל נבחרת בעולם), דירגה המערכת את הבתים מהחזק והאכזרי ביותר ועד לבית החלש והנינוח ביותר של הטורניר.

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בית המוות הרשמי: צרפת והמלכודת הנורווגית

על פי הדאטה, התואר הרשמי של "בית המוות" של מונדיאל 2026 שייך לבית ט' (Group I). הבית הזה מציג את ממוצע דירוג העוצמה הגבוה ביותר בטורניר (81.8).

צרפת, שמדורגת על ידי מחשב העל כנבחרת השנייה בטיבה בעולם (עם ציון מטורף של 98.6, כשרק ספרד מקדימה אותה עם 100 עגול), קיבלה הגרלה קשוחה במיוחד. יחד איתה בבית נמצאות סנגל (מקום 21 בעולם) ונורווגיה (מקום 25 בעולם).

זהו הבית היחיד במונדיאל הנוכחי שמציב שלוש נבחרות מתוך הטופ-25 העולמי ערב הטורניר. אפילו עיראק, הנבחרת הרביעית בבית (מקום 62), הוכיחה שהיא לא טיול בארק כשסיימה ב-1:1 דרמטי מול ספרד שבוע בלבד לפני שריקת הפתיחה.

מיד אחריו, בית י"א (Group K) מסומן כבית השני הכי קשוח, והוא היחיד שכולל שתי נבחרות מהטופ-10 העולמי: קולומביה (מקום 6) ופורטוגל של רונאלדו (מקום 9).

הבית המאוזן והמשוגע ביותר

אם אתם מחפשים את הבית שהכי קשה לחזות את העולות ממנו, לכו לבית ד' (Group D). זהו הבית היחיד בטורניר שבו אף נבחרת אינה מדורגת מחוץ לטופ-50 העולמי, והוא מציג את פיזור הציונים הצר ביותר (פער של 6.5 נקודות בלבד בין הראשונה לאחרונה בבית).

הבית כולל את טורקיה (מקום 20), אוסטרליה (28), אורוגוואי (30) והמארחת ארצות הברית (36). סימולציית מחשב העל, שהריצה את הטורניר 25,000 פעמים, קבעה כי ארה"ב היא אמנם הפייבוריטית לסיים ראשונה – אך צפי הנקודות שלה (4.6) גבוה רק בנקודה אחת בלבד מזה של אוסטרליה (3.5), שנחשבת לנבחרת בעלת הסיכויים הנמוכים ביותר בבית. בקיצור: הכל פתוח.

הגרלות הלוטו: הבתים החלשים ביותר בטורניר

התרחבות הטורניר ל-48 נבחרות פתחה את הדלת לנבחרות חלשות יחסית בדירוג העולמי, כמו האיטי (מקום 92) וקוראסאו (מקום 131), מה שיצר פערים קיצוניים בבתים מסוימים (בבית של גרמניה, המרחק בינה לבין קוראסאו עומד על פער דמיוני של 40.1 נקודות עוצמה).

עם זאת, הבית החלש ביותר במונדיאל 2026 הוא בית ב' (Group B), שמציג את ממוצע הדירוג הנמוך ביותר (70.9). הסיבה לכך היא שקנדה, אחת ממארחות הטורניר, שובצה בדרג הראשון למרות שהיא מדורגת רק במקום ה-37 בעולם – הדרג הראשון הנמוך ביותר בהיסטוריה. אף נבחרת בבית ב' אינה נמנית על הטופ-16 העולמי, כאשר שווייץ (מקום 17) היא הבכירה ביותר, לצד בוסניה (77) וקטר (80).

בית נוסף שנחשב ל"פרס" הוא בית א' (Group A), הבית היחיד במונדיאל שלא כולל אף נבחרת מהטופ-20 העולמי. מקסיקו המארחת היא המדורגת הבכירה שם (מקום 24), לצד דרום קוריאה (32), צ'כיה (40) דרום אפריקה (64).