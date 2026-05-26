אחרי מהפך במחצית השנייה, מכבי תל אביב ניצחה הערב (שלישי) 2:1 את הפועל באר שבע 2:1 בגמר גביע המדינה בכדורגל, בפעם הראשונה מאז 2021, ובפעם ה-25 בתולדות הקבוצה. הפועל באר שבע שהגיעה למשחק עם תקווה לדאבל - תיאלץ להסתפק באליפות.

הפועל באר שבע הובילה לאורך המחצית הראשונה, אחרי שמוחמד אבו רומי כבש בפעם הראשונה במדי הקבוצה, בדקה ה-12 מבישול של קוונגאה. המחצית הסתיימה ביתרון 1:0 של באר שבע, ובמכבי תל אביב ירדו מהדשא כשהם זועמים על השיפוט.

בתחילת המחצית השנייה מכבי תל אביב הצליחה להשוות, אחרי שהליו וארלה כבש שער בדקה ה-57, והביא את שתי הקבוצות לתיקו 1:1. שבע דקות לאחר מכן, רוי רביבו העלה את מכבי ליתרון 2:1, שנשמר עד סוף המשחק. בתום הארכה של שבע דקות, מכבי תל אביב הוכרזה כמנצחת - ובעקבות כך היא תעלה לשחק בשנה הבאה במוקדמות הליגה האירופית.