ענף הכדורסל הישראלי קיבל בתדהמה את הבשורה על מותו של רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, שנהרג בתאונת דרכים בצפון. אדם, שהיה חלק מנבחרת העתודה שזכתה פעמיים באליפות אירופה ורשם העונה ממוצעים של 11.1 נקודות למשחק, היה אמור לקבל במשחק הקרוב מגן מיוחד מטעם מנהלת הליגה על הגעתו ל-1,000 נקודות בקריירה.

מאז נודעה הבשורה, בעולם הכדורסל מתקשים לעכל את האבידה ומפרסמים דברי פרידה.

אחד ההספדים המשמעותיים נכתב על ידי כדורסלן העבר גיל אמיתי, ששיחק עם אדם בתחילת דרכו באליצור נתניה והגדיר אותו כבחור יוצא דופן שרצה לחוות את הכאן ועכשיו. אמיתי כתב כי הוא "יושב וכותב עם דמעות בעיניים", וסיפר כי אדם הציג תמיד ראייה בוגרת ופרופורציות שלא אפיינו שחקנים בגילו. אמיתי נזכר במילים שאמר לו אדם בעבר: "אני נותן לכדורסל כמה שנים, אם זה לא הולך אני עובר הלאה אני לא דביל", והוסיף כי "הייתה לו תמיד ברירה, ותמיד ידעתי שלא משנה מה הוא יסתדר בחיים. נשבר לי הלב כי הוא משלנו".

כדורסלן העבר רום גפן שיתף גם הוא ברשתות החברתיות וכתב כי חלף במקרה על פני זירת התאונה הקשה בצפון עוד לפני שידע במי מדובר, ותיאר מראה מטלטל של רכב מרוסק לחלוטין. גפן כתב כי "לא ידענו במי מדובר אבל המראה היה כל כך רע ומטלטל, לא נתפס שהחיים יכולים להיגמר ברגע. איזה אסון ואבידה עצומה".

באיגוד הכדורסל מסרו הודעה רשמית שבה נכתב: "בצער גדול ובתדהמה קיבלנו את הבשורה על מותו בטרם עת של שחקן נבחרת ישראל רז אדם. הכדורסל הישראלי איבד אדם אהוב, ספורטאי מוכשר ולוחם אמיתי על המגרש ומחוצה לו". יו"ר מנהלת הליגה, ארי שטינברג, מסר את תנחומיו למשפחת אדם ולמועדון הפועל גליל עליון, והוסיף כי "התבשרנו בהלם ובכאב גדול על מותו של רז. זהו יום עצוב לכדורסל הישראלי כולו".

המועדונים השונים שבהם עבר אדם במהלך הקריירה הביעו צער עמוק, ובהם אליצור נתניה שבה גדל ומסרה כי "הלב מסרב לקבל, הראש לא מצליח לעכל, והמציאות מרגישה בלתי אפשרית". בעירוני נס ציונה, שבה שיחק בעונת 2022/23, נפרדו ממנו וכתבו כי הוא "נכנס ללב של כולנו מהרגע הראשון. נזכור אותו כאיש אהוב עם חוש הומור מיוחד ולב ענק, וכשחקן מוכשר עם תשוקה גדולה למשחק". בהפועל תל אביב, שבה שיחק במשך שתי עונות, מסרו כי "רז השאיר אחריו רגעים מרגשים והישגים ספורטיביים רבים שילוו אותנו לעד".

גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר הביע זעזוע מהתאונה הקטלנית ומסר כי הוא "כואב והמום על לכתו בטרם עת של רז אדם ז"ל, קפטן הפועל גליל עליון. רז היה ספורטאי צעיר ומבטיח עם אהבה גדולה למשחק ולב ענק". חבר הכנסת בועז טופורובסקי העלה לקדמת הבמה את סוגיית הקטל בכבישים וכתב כי "מאחורי כל מספר בסטטיסטיקה יש בן אדם, יש חברים, יש הורים, יש עולם שלם. יהי זכרו ברוך".

כאמור, אמש נהרג שחקן ליגת העל בכדורסל בקבוצת גליל עליון רז אדם בתאונת דרכים קטלנית בכביש 90 סמוך לאגמון החולה, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית זה בזה. נהג הרכב השני נפצע באורח קל.