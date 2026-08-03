ניו אינגלנד מגבה את דור תורג'מן: "מקווים שהאחראים ייתנו את הדין"

קבוצת הכדורגל ניו אינגלנד רבולושן מליגת ה-MLS פרסמה הערב (שני) הודעת תמיכה נחרצת בחלוץ הישראלי של המועדון, דור תורג'מן. בהודעת הקבוצה נכתב: "רבולושן מגנה בתוקף את ההתעללות האנטישמית והפוגענית שכוונתה לעבר החלוץ דור תורג'מן על ידי אוהדי סי.פי. מונטריאול במהלך משחק החוץ בשבת".

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עוד הוסיפו במועדון כי דיווחו מיד על האירוע להנהלת הליגה: "הערכנו את התגובה המהירה של ה-MLS ואת המחויבות לטיפול באירועי אפליה. אנו מקווים כי האחראים ייתנו את הדין על מעשיהם הבלתי מקובלים".

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במועדון האמריקני הבהירו את מדיניותם החד-משמעית נגד גילויי השנאה שנרשמו ביציעים והוסיפו: "אין סובלנות להתעללות, הטרדה או אפליה במשחק שלנו, ויש לגנות התנהגות זו באופן חד-משמעי. ארגון רבולושן כולו עומד לצד דור. אף שחקן לא צריך להיות נתון לעולם להתעללות בגלל גזעו, מוצאו האתני, דתו או זהותו. לאנטישמיות ולכל צורות השנאה אין מקום בספורט שלנו, באצטדיונים שלנו או בקהילות שלנו".

הודעת התמיכה של המועדון מגיעה ברקע אירועי המשחק שנגמר ב-2:2 בין ניו אינגלנד למונטריאול, שלווה באווירה עוינת ורעילה כלפי תורג'מן החל מרגע שריקת הפתיחה. במהלך המשחק ספג החלוץ קריאות קשות מקהל הקבוצה הקנדית, בהן "מוות לישראל" ו"שחררו את פלסטין", ואף הושלכו לעברו כוסות בירה מהיציע.

לאחר שתורג'מן כבש שער ובחר לחגוג בהפגנתיות עם ידיים פרושות מול היציע העוין, שוער מונטריאול סבסטיאן ברזה רץ לעברו כדי לתקוף אותו פיזית, אירוע שהוביל לקטטה בין שחקני הקבוצות ולכרטיס צהוב לשוער.