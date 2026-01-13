לא קרוספיט, גם לא מרתון: האימון החדש שכובש את עולם הכושר

בשקט בשקט אבל בצעדי ריצה מהירים - סוג אימון חדשני מאיים לכבוש את עולם הכושר. זה לא קרוספיט, זה גם לא מרתון, אלא משהו באמצע. והיתרון הגדול שלו: כל אחד יכול. הערב (שלישי) כתבת התרבות עדן בן שלוש הביאה ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על הסגנון - ופגשה את המתאמנים שכבר התמכרו.

אם הקרוספיט הוא מותג נישה, "היירוקס" הוא להמונים. נגיש יותר, מאתגר ועדיין מספק, ואין צורך בטכניקות מורכבות, אין הרמות אולימפיות עם משקלים משוגעים, רק תנועה טבעית בחזרות.

אף גם כאן המלחמה בעזה מערימה קשיים: למרות הביקוש מצד מועדוני הכושר, חברת היירוקס העולמית עדיין לא נכנסת לישראל באופן רשמי, על רקע המצב והרגישות סביב התדמית הבין-לאומית של ישראל בעולם.