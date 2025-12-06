הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 הסתיימה ועולם הכדורגל נכנס לשלב הניתוחים, התחזיות והחרדות. יממה אחרי הטקס הנוצץ בוושינגטון - הסיפורים האמיתיים שהגרלת מונדיאל 2026 יצרה. מהו "בית המוות" על פי הסטטיסטיקה? אילו מפגשים פוליטיים טעונים יתקיימו על הדשא? ואיך נראים המסעות של הסינדרלות החדשות?

"בית המוות" הסטטיסטי

בעוד רוב האוהדים סימנו את הבית של אנגליה כ"בית המוות", ניתוח סטטיסטי של Opta Power Rankings חושף תמונה מפתיעה: הבית החזק ביותר בטורניר הוא בית 10. הבית, הכולל את אלופת העולם ארגנטינה של ליאו מסי, יחד עם אוסטריה, אלג'יריה וירדן, מחזיק בדירוג הממוצע הגבוה ביותר מבין 12 הבתים.

הסיבה לכך היא איכותן של הנבחרות בדרגים 2 ו-3 (אוסטריה ואלג'יריה), שהופכות את הבית הזה לקשה במיוחד על הנייר. מיד אחריו בדירוג נמצא בית 9, עם צרפת, סנגל ונורבגיה – מה שמבטיח קרב מרתק בין קיליאן אמבפה לארלינג הולאנד.

על פי הניתוח, הבית החלש ביותר הוא בית 2, בעיקר משום שהמארחת קנדה היא הנבחרת בעלת הדירוג הנמוך ביותר מבין כל הנבחרות בדרג 1. עם זאת, ב-OPTA מציינים "כוכבית" חשובה: אם איטליה תצליח להעפיל מהפלייאוף האירופי ותשובץ לבית הזה, הוא יהפוך מיד לקשה ומסקרן הרבה יותר.

בית שבאמת מדיר שינה מעיני האוהדים הוא בית 12. כאמור, נבחרת אנגליה, שחולמת על תואר ראשון מאז 1966, קיבלה הגרלה שהוגדרה על ידי הפרשן שון גרגורי ממגזין TIME במילה אחת: "אכזרית" (Brutal). האנגלים יפגשו את קרואטיה, הנבחרת שהדיחה אותם בחצי גמר 2018; את גאנה, אחת הנבחרות האפריקאיות החזקות והבלתי צפויות; ואת פנמה.

גרגורי ציין את "קרן האור" עבור אנגליה - הפורמט החדש של 48 נבחרות מאפשר גם לשמונה הקבוצות הטובות ביותר מהמקום השלישי להעפיל לשלב הבא. לדבריו, זה נותן לנבחרות כמו אנגליה "יותר מקום לטעות" בשלב הבתים הקשה.

פוליטיקה על הדשא

ההגרלה, כהרגלה, סיפקה גם מפגשים עם מטען פוליטי. בבית 7 הוגרלו יחד איראן ומצרים, שתי המדינות אינן מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1979, שנה אחרי שחתמה מצרים על הסכם שלום עם ישראל, מה שהוביל לזעם בטהראן ולניתוק היחסים.

כעת, לראשונה אי פעם, הן ייפגשו על הבמה הגדולה בעולם, למשחק שהתקשורת הבינלאומית כבר מגדירה כטעון ביותר.

בבית 9, צרפת תפגוש את סנגל, קולוניה צרפתית לשעבר, למפגש עם משמעויות היסטוריות ותרבותיות. הקולוניזציה הצרפתית, העצמאות של סנגל ב-1960, והעובדה שצרפתית היא עדיין השפה הרשמית, מוסיפים מימד מעניין למשחק, מה גם שרק בקיץ האחרון צרפת סיימה רשמית את נוכחותה הצבאית בסנגל.

המסע הבלתי ייאמן של האיטי

מאחורי כל נבחרת קטנה שעלתה למונדיאל מסתתר סיפור מרגש, אך סיפורה של האיטי חורג מגבולות המגרש. הנבחרת הקריבית חוזרת לגביע העולם לראשונה מזה 52 שנים, והיא עשתה זאת כנגד כל הסיכויים.

בשל המצב הביטחוני המעורער והאלימות הגואה במדינה, נבחרת האיטי נאלצה לארח את כל משחקי המוקדמות שלה מחוץ לגבולותיה, כלומר, היא שיחקה טורניר שלם ללא אף משחק ביתי אמיתי. למרות זאת, היא הצליחה להבטיח את הכרטיס המיוחל. "זה חלום שהתגשם עבור העם האיטי", אמר המאמן, סבסטיאן מינייה. עבור קהילות המהגרים הגדולות של האיטי בארה"ב ובקנדה, המונדיאל הקרוב יהיה חגיגה כפולה, והמשחקים ירגישו סוף סוף כמו משחקי בית.

האיטי הוגרלה לבית 3, למרות שברזיל נחשבת שם פייבוריטית ברורה, ב-OPTA מציינים שהיא הוגרלה מול שתי נבחרות מסוכנות: מרוקו, שהגיעה לחצי הגמר במונדיאל הקודם, וסקוטלנד, שהעפילה על חשבון דנמרק החזקה, להאיטי לא נותנים יותר מדי סיכוי.

פעם ראשונה במונדיאל

ההרחבה ל-48 משתתפות אפשרה לארבע מדינות להגשים חלום: אוזבקיסטן, ירדן, כף ורדה וקוראסאו יעשו כולן את הופעת הבכורה שלהן בגביע העולם. ההעפלה היא אירוע לאומי עבור כל הארבע, אך במקרה של קוראסאו מדובר גם בשיא עולמי: עם כ-156 אלף תושבים בלבד, מדינת האי הזעירה בקריביים הפכה למדינה הקטנה ביותר אי פעם שהעפילה למונדיאל.

ירדן, שתערוך הופעת בכורה, תגשים חלום ותשחק נגד ליאו מסי וארגנטינה. קוראסאו, המדינה הקטנה בהיסטוריה שמעפילה למונדיאל, תתמודד מול הענקית מגרמניה.

הגרלה נוחה למארחות

על הנייר, המארחות יכולות להיות מרוצות. ארה"ב קיבלה הגרלה נוחה מול אוסטרליה ופרגוואי, אך ב-Opta מציינים כי היריבה מהפלייאוף האירופי, שעשויה להיות טורקיה החזקה, עלולה להפוך את הבית ל"מוקש". מקסיקו וקנדה שובצו גם הן לבתים שנחשבים לחלשים יותר סטטיסטית, אך גם שם, זהות העולה מהפלייאוף (שעשויה להיות איטליה במקרה של קנדה) יכולה לשנות את התמונה לחלוטין.

כאמור, הגרלה של ארה"ב בבית 4, שנראית נוחה על הנייר, טומנת בחובה יריבויות טריות. משחקי הידידות האחרונים, הן מול פרגוואי והן מול אוסטרליה, הסתיימו בניצחונות אמריקניים דחוקים ובאווירה מתוחה.

"אנחנו מכירים אותם, אבל גם הם מכירים אותנו", אמר מאמן ארה"ב, מאוריסיו פוצ'טינו. מאמן אוסטרליה, טוני פופוביץ', הבטיח שהאמריקנים יפגשו "קבוצה מרגשת ובטוחה בעצמה, שתמיד הכתה מעל למשקל שלה".

בעוד שההגרלה של ארה"ב נחשבת נוחה, ב-OPTA מציינים שהיריבה מהפלייאוף האירופי עשויה להיות מסוכנת במיוחד. אם טורקיה (המדורגת גבוה מאוד על פי OPTA) תעפיל, בית 4 יכול להפוך ל"מוקש" עבור המארחת.

