בפיפ"א דוחפים: "משחק הפתיחה בטורניר הנוער יהיה ישראל נגד פלסטין"

פיפ"א דוחפת לכך שמשחק הפתיחה בטורניר הכדורגל הראשון שלה עד גיל 15 (U-15) יהיה בין נבחרת ישראל לנבחרת פלסטין - כך דווח היום (שני) במגזין "האתלטיק" של ה"ניו יורק טיימס", מפי מקורות המעורים בתוכניות.

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פיפ"א, תקיים את הטורניר, שיהיה פתוח לכל 211 התאחדויות הכדורגל החברות בארגון, בחודש ספטמבר בארצות הברית. בין המדינות שיוכלו להשתתף בו תהיה גם רוסיה, שהורחקה מאז הפלישה לאוקראינה בשנת 2022.

עם זאת, התוכניות של הארגון לא מתקדמות טוב, כאשר נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו ניסה לגרום לנציגי ישראל והרשות הפלסטינית להצטלם יחד על הבמה בכנס בחודש שעבר, אך ג'יבריל רג'וב, נשיא התאחדות הכדורגל הפלסטינית, סרב וצעק לעברו: "אנחנו סובלים".

אינפנטינו, לאחר הקריאה לעבר הנציגים, אמר על הבמה כי "יש לנו טורניר יפהפה עד גיל 15 בקרוב, שבו נזמין את כל 211 המדינות להשתתף, את כל ילדי העולם, בואו נעשה את זה בשביל זה. בואו נעבוד יחד, יש לכם את התמיכה של כל החדר".

דובר התאחדות הכדורגל בישראל אמר כי "היו"ר משה זוארץ ידבק במה שאמר בפומבי מספר פעמים בקונגרס פיפ"א ובכל מקום - אנו מוכנים יותר מתמיד להשתמש בכדורגל ככלי לקידום נורמליזציה ושלום", "ידינו תמיד מושטות לעתיד טוב יותר לכולם. אנו מקווים למצוא שותף אמיץ בצד השני".