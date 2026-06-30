רעידת אדמה ב-NBA: לברון ג'יימס הודיע ללוס אנג'לס לייקרס כי יעבור לקבוצה אחרת

דרמה בעולם הכדורסל: כוכב ה-NBA לברון ג'יימס בן ה-41 החליט להמשיך את הקריירה המקצוענית שלו גם לעונת 2026/27, אך הוא לא יעשה זאת במדי לוס אנג'לס לייקרס.

מנכ"ל סוכנות השחקנים "קלאץ' ספורטס" וסוכנו האישי, ריץ' פול, מסר רשמית לרשת ESPN כי ג'יימס כבר עדכן את הנהלת הפרנצ'ייז מלוס אנג'לס כי הם יכולים להתקדם ולהרכיב את הקבוצה בלעדיו, מאחר שהוא מתכוון לשחק ביעד אחר בעונה הקרובה.

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הודעה דרמטית זו מגיעה פחות מיממה לאחר שבארה"ב דווח על נתק מוחלט וחששות כבדים בנוגע לעתידו של הכוכב במועדון שבו שיחק ב-8 השנים האחרונות. בריאן ווינדהורסט מ-ESPN חשף לאחרונה כי למרות שהלייקרס פנו לסוכנו של ג'יימס מיד בתום סדרת הגמר והבהירו כי הם מעוניינים להשאירו, לא התקיימו שיחות המשך, לא הוגשה הצעת חוזה רשמית ולברון אף סירב להיות זמין לפגישה עם הנהלת הקבוצה.

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כעת, משעזב רשמית את לוס אנג'לס, ב-NBA מתחזקות ההערכות לגבי זהות תחנתו הבאה של מלך הסלים בכל הזמנים. אחת המועמדות הבולטות לקלוט אותו היא גולדן סטייט ווריורס; לפי ברט סיגל מ-ClutchPoints, בווריורס מאמינים כי הם המועמדים המובילים לצרף את ג'יימס, מהלך שצפוי לדרוש מהכוכב קיצוץ שכר משמעותי ביותר מחוזה של כ-50 מיליון דולר לעונה לכ-15-16 מיליון דולר בלבד.