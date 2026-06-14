היסטוריה: הניו יורק ניקס זכו באליפות ה-NBA לאחר 53 שנה

הניו יורק ניקס זכו הבוקר (ראשון) באליפות ה-NBA, לאחר שגברו על סן אנטוניו ספרס 1:4 בסדרת הגמר. זהו תואר האליפות השלישי בתולדות המועדון והראשון מזה 53 שנים, מאז עונת 1973.

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הניצחון בגמר חתם פלייאוף דומיננטי במיוחד, שהפך את הקבוצה של ג'יילן ברונסון לאחת מהקבוצות המרשימות של העשורים האחרונים בליגה.

ברונסון, שסיים כ-MVP של סדרת הגמר, הוביל את הניקס ברגעי ההכרעה והפך לדמות המרכזית בקבוצה שהצליחה לחבר בין כוכבים ותיקים ושחקני רוטציה משמעותיים כמו קארל-אנתוני טאונס ומיקל ברידג'ס.

הניקס הציגו לאורך הפלייאוף שילוב של הגנה קשוחה, משחק התקפי מאוזן וריצות מומנטום שסגרו יריבות כבר בשלבים מוקדמים של הסדרות.

הזכייה הציתה חגיגות ענק בניו יורק, כאשר אוהדים יצאו לרחובות מנהטן, ברוקלין והברונקס. במדיסון סקוור גארדן ובסביבתו נרשמה אווירת פסטיבל, עם צפיפות חסרת תקדים ואווירת "שבירת קללה" אחרי יותר מחצי מאה ללא אליפות.

הזכייה נתפסת בניו יורק לא רק כהישג ספורטיבי, אלא גם כאירוע תרבותי שמחזיר לעיר אחת מהזהויות הספורטיביות החשובות ביותר שלה.