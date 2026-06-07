בעוד ימים בודדים ייפתח מונדיאל 2026 בצפון אמריקה, ואם אתם לא מאותם אוהדים שרופים, הנה מדריך קל של סיפורים מרתקים, פיקנטיים ויוצאי דופן מאחורי הקלעים של הטורניר הגדול ביותר בהיסטוריה, שיעזרו לכם להשתלב כשהשיח על הכדורגל משתלט על המשרד או על השיחה של החבר'ה.

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מונדיאל מפלצתי: חצי מיליארד צופים ומופע מחצית בסגנון הסופרבול

הטורניר הנוכחי, שיתקיים לראשונה בשלוש מדינות במקביל (ארה"ב, קנדה ומקסיקו), הוגדל מ-32 ל-48 נבחרות. לצד הביקורת על "דילול הרמה", אוהדים בקוראסאו, כף ורדה, ירדן ואוזבקיסטן חוגגים הופעת בכורה היסטורית. השוס הגדול? משחק הגמר בניו ג'רזי יכלול לראשונה מופע מחצית גרנדיוזי ונוצץ בהשראת האמריקניזציה של הסופרבול, כאשר מדונה, שאקירה ולהקת ה-K-Pop הפנומנלית BTS כבר אישרו את הגעתן.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

ריקוד אחרון בהחלט: שתי אגדות חיות נפרדות מהבמה

כריסטיאנו רונאלדו (בן 41) וליונל מסי (שיחגוג 39 במהלך הטורניר) יובילו את פורטוגל וארגנטינה כקפטנים. עבור רונאלדו מדובר בהופעה אחרונה בהחלט על הבמה העולמית, ורבים מעריכים שגם מסי, אלוף העולם המכהן, ייפרד.

השניים עשויים לרשום היסטוריה חסרת תקדים כשחקנים הראשונים שיופיעו בשישה מונדיאלים שונים (יחד עם שוער מקסיקו, גיירמו אוצ'ואה בן ה-40). כמו כן, גם חלוץ נבחרת בוסניה הרצגובינה, אדין דז'קו, ירשום את הטורניר האחרון שלו כשחקן כשהוא עבר גם כן את גיל 40.

קללת המארחות: הלחץ עובר לצפון אמריקה

היסטורית, אירוח הטורניר מעניק יתרון עצום (אחת מכל ארבע נבחרות מארחות זכתה בגביע מאז 1930). אלא שההיסטוריה המודרנית אכזרית: דרום אפריקה (2010) וקטר (2022) עפו בבושת פנים בשלב מוקדם, וברזיל (2014) ספגה את ה-7:1 המפורסם מגרמניה. מקסיקו כבר הגיעה לרבע הגמר בשתי הפעמים הקודמות שאירחה (1970 ו-1986), ארה"ב הגיעה לשמינית ב-1994, ואילו קנדה חווה אירוח ראשון ומלחיץ במיוחד.

האווירה הלטינית: סמבה, מטרו ו"יד האלוהים"

אין חגיגה בלי דרום אמריקה. בעוד האוהדים הארגנטינאים מפורסמים בנחילים האנושיים והרועשים שלהם ברכבות התחתיות, הברזילאים מביאים איתם קרנבל של ממש, עם להקות סמבה שמלוות אותם לכל אולם ומגרש.

בנוסף, המשחקים באצטדיון האצטקה האגדי במקסיקו סיטי יחיו מחדש את זיכרונות המונדיאלים של פלה ב-1970 ודייגו מראדונה ב-1986 (כולל שער "יד האלוהים" המפורסם מול אנגליה).

יום שבתון בגלל כדורגל? בברזיל ובסקוטלנד משנים סדרי עולם

בברזיל, חמש פעמים אלופת העולם, המונדיאל משתק את המדינה. הקונגרס הלאומי משנה את הלו"ז הרשמי ולא מקיים ישיבות בזמן משחקים, ושעות העבודה במשק מקוצרות. בריו דה ז'ניירו העירייה אף תעניק פרסים כספיים לרחובות שיקושטו בצורה היפה ביותר בצבעי הלאום. גם בסקוטלנד, שחוזרת למונדיאל אחרי 28 שנים, עובדי מגזר ציבורי רבים (כולל עובדי מערכת הבריאות ה-NHS) קיבלו אישור לקחת יום חופש ב-15 ביוני, למחרת משחק הפתיחה שלהם נגד האיטי.

כסף גדול, כסף קטן: מלחמת הבונוסים הסודית

מעבר לכבוד, ההתאחדויות מציעות הון לשחקנים, אם כי רוב הנתונים נשמרים בסוד. התאחדות הכדורגל של גרמניה נחשבת לשקופה ביותר – שחקני סגל הנבחרת שזכו ב-2014 קיבלו בונוס של 300,000 אירו כל אחד. מנגד, באותה שנה בדיוק, שחקני שלוש נבחרות אפריקאיות (קמרון, גאנה וניגריה) נכנסו לשביתות וסכסוכים קשים עם ראשיהם בשל מענקים נמוכים של חמש ספרות בלבד.

מהמגרש לקווים: המאמנים שכבר עשו הכל

מאמן נבחרת צרפת, דידייה דשאן, חבר במועדון אקסקלוסיבי של שלושה אנשים בלבד בהיסטוריה שזכו בגביע העולם הן כשחקנים והן כמאמנים.

הטורניר הנוכחי עמוס בוותיקי מונדיאלים על הקווים – מעל תריסר מאמנים שיחקו בעבר בטורניר, רובם מייצגים את המדינות שבהן שיחקו, למעט חריגים כמו מאוריסיו פוצ'טינו הארגנטינאי, שיוביל דווקא את נבחרת ארצות הברית.

כוכב הרשת הבלתי צפוי של המונדיאל

בזמן שלמסי ורונאלדו יש מעל חצי מיליארד עוקבים באינסטגרם, טים פיין, שחקן הגנה אלמוני מסגל נבחרת ניו זילנד, החזיק בפחות מ-5,000 עוקבים וזכה לתואר "השחקן הכי פחות מוכר בטורניר".

כל זה השתנה כשהמשפיען הארגנטינאי המוביל ואלן סקארסיני (elscarso) החליט להרים קמפיין רשת מטורף לטובתו. התוצאה? פיין מחזיק כעת בלמעלה מ-4 מיליון עוקבים מושבעים.

הפינוקים של הכוכבים: קלפי אונו, נעלי בית ומשקה כתום

מה אורזים למונדיאל של 37 ימים? שחקני נבחרת אנגליה חשפו את מוצרי החובה שלהם: הקפטן הארי קיין לא זז בלי נעלי הבית הנוחות שלו, ג'וד בלינגהאם לקח חפיסת קלפי "אונו" למשחקים קבוצתיים, ודקלן רייס ארז קונסולת אקסבוקס ואפילו מזוודה ריקה נוספת – כדי להביא בה את הגביע (וחזר איתה ריקה).

שחקני נבחרת סקוטלנד, לעומת זאת, גילו שהקפטן אנדי רוברטסון פינק את כולם במארזים של "Irn-Bru" – המשקה המוגז והכתום המפורסם של הסקוטים.