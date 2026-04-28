מונדיאל 2026: 10 המשתכרים הגדולים שיופיעו בטורניר

פחות מחודשיים לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל המורחב, רשימת המשתכרים הבכירים שיופיעו על הדשא בצפון אמריקה משקפת את המהפכה הכלכלית שעבר הענף. בעוד ליגות הענק בערב הסעודית ובארצות הברית ממשיכות לשלם סכומי עתק לוותיקים, מועדוני הצמרת באירופה ובראשם ריאל מדריד נאבקים לשמור על הכוכבים הצעירים באמצעות חוזי עתק ובונוסים חסרי תקדים.

הנתונים, המבוססים על דירוגי Forbes ו-OneFootball המעודכנים לעונת 2025/26, מציגים את ההכנסה השנתית הכוללת (שכר במועדון וחסויות). חשוב להדגיש כי הרשימה כוללת רק שחקנים שנבחרותיהם העפילו לטורניר.

הרשימה המלאה (מדובר בשכר שנתי):

1. כריסטיאנו רונאלדו (פורטוגל): 280 מיליון דולר

2. ליונל מסי (ארגנטינה): 130 מיליון דולר

3. קיליאן אמבפה (צרפת): 95–125 מיליון דולר

4. ארלינג האלנד (נורווגיה): 80–85 מיליון דולר

5. ויניסיוס ג’וניור (ברזיל): 60 מיליון דולר

6. מוחמד סלאח (מצרים): 55–56 מיליון דולר

7. סאדיו מאנה (סנגל): 54 מיליון דולר

8. ג’וד בלינגהאם (אנגליה): 44 מיליון דולר

9. ריאד מחרז (אלג'יריה): 36 מיליון דולר

10. הארי קיין (אנגליה): 29–30 מיליון דולר

רונאלדו ממשיך להוביל בפער עצום בזכות חוזה העתק באל-נאסר והכנסות מותג ה-CR7, כאשר מסי ניצב במקום השני בזכות הסדרים מסחריים ייחודיים ב-MLS הכוללים שיתוף רווחים עם Apple ו-Adidas. קיליאן אמבפה, שעבר לריאל מדריד, סוגר את השלישייה הפותחת ומייצג את שיא המשתכרים באירופה.

המונדיאל הקרוב יהיה הראשון שיכלול 48 נבחרות, מה שהוביל לכניסתן של נבחרות כמו אוזבקיסטן וירדן לראשונה בתולדותיהן. עם זאת, עושר השחקנים נותר מרוכז בנבחרות המסורתיות ובשחקנים המועסקים בליגה הסעודית.