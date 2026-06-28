"מהימים הגרועים בחיי": כוכב נבחרת ספרד נפצע וסיים את הטורניר

נבחרת ספרד אמנם הבטיחה את העפלתה לשלב 32 האחרונות של מונדיאל 2026 מהמקום הראשון בבית ה', לאחר הניצחון 0:1 על אורוגוואי, אך הבוקר (ראשון) התברר כי הניצחון הזה הגיע עם מחיר כבד במיוחד. "לה רוחה" תאלץ להסתדר בהמשך משחקי הנוקאאוט ללא אחד מכוכביה הגדולים ביותר, ניקו ויליאמס.

קיצוניה בן ה-23 של אתלטיק בילבאו, שהיה מאדריכלי הזכייה של ספרד ביורו 2024, סובל מפציעה חוזרת ולא יוכל לקחת חלק בהמשך הטורניר. ויליאמס עלה לרשתות החברתיות ופרסם פוסט אמוציונלי וכואב במיוחד, בו שיתף את מיליוני עוקביו בתסכול.

"שנה וחצי של חרדה וסבל"

"היום הוא אחד הימים הגרועים בחיי", כתב ויליאמס המרוסק. "נפצעתי שוב אחרי שנה קשה מאוד, שנה שבה הכאבים במפשעה ניצחו בהרבה קרבות, אבל לא במלחמה. הצלחתי להתגבר על זה עם עבודה קשה, הקרבה, ומעל הכל – אחריות. אלו היו שנה וחצי של סבל, עצב, חוסר ודאות וחרדה. לא ידעתי מתי אוכל לשחק שוב בלי כאב, או מתי אחזור לחיים רגילים. הגעתי למצב שחייתי עם כאבים בפעולות פשוטות כמו ללכת לשירותים, להיכנס ולצאת מהאוטו, או פשוט ליהנות מחיי היומיום".

למרות שבהתאחדות הספרדית טרם פירטו רשמית את חומרת הפציעה המדויקת, ויליאמס הבהיר היטב מי אשם במצבו. לקראת סיום המשחק מול אורוגוואי, קשר היריבה ניקולאס דה לה קרוז ביצע עבירה גסה וברוטאלית על הספרדי, שהציתה תגרה המונית ועימותים פיזיים קשים בין שחקני שתי הנבחרות על כר הדשא. דה לה קרוז ספג כרטיס צהוב בלבד על המהלך.

"אתמול נגרמה לי פציעה חדשה בעקבות מהלך שבו קולגה למקצוע פעל מתוך תסכול, חוסר שביעות רצון ועצב על המצב שבו הנבחרת שלו הייתה נתונה", תקף ויליאמס ישירות את קשר אורוגוואי. "זה היה מהלך שלדעתי היה אפשר להימנע ממנו לחלוטין, כי הוא היה פשוט מיותר".

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למרות המכה הקשה, ויליאמס ניסה לסיים בנימה אופטימית ומאמינה לקראת תהליך השיקום הארוך שמצפה לו: "אבל גם זה לא יעצור אותי. אני יודע שלאל יש תוכנית עבורי, ואני אמשיך להילחם עד הרגע האחרון כדי לחזור לעשות את מה שאני הכי אוהב: לשחק כדורגל, להיות מאושר ולהביא שמחה להמונים. הסיפור לא נגמר – אנחנו נתראה בקרוב".

ספרד, שהגיעה לטורניר כאחת המועמדות המובהקות להנפת הגביע, תצטרך למצוא כעת פתרונות יצירתיים באגפים, במיוחד לאור העובדה שגם מצבו של לאמין ימאל עדיין אינו כשיר ב-100% מאז פתיחת הטורניר.