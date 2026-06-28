הטיסה בוטלה: העונש המביך של נבחרת אורוגוואי אחרי ההדחה מהמונדיאל

ההדחה של נבחרת אורוגוואי ממונדיאל 2026 כבר בסיום שלב הבתים ממשיכה לייצר כותרות קשות בדרום אמריקה, והפעם לא בגלל היכולת על הדשא, אלא בשל הצעדים החריגים שנקטה התאחדות הכדורגל המקומית (AUF) נגד שחקני הסגל והצוות המקצועי. באורוגוואי הגדירו את הטורניר הנוכחי כ"כישלון מוחלט", לאחר שהנבחרת הציגה יכולת חלשה, לא השכילה לנצח אפילו משחק אחד (סיימה בתיקו מול ערב הסעודית וכף ורדה), והודחה סופית לאחר הפסד 1:0 לספרד. ההדחה הזו, ששלחה את כף ורדה הצנועה לשלב הבא, הובילה להחלטה מיידית ומשפילה מצד ראשי ההתאחדות.

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על פי דיווחים נרחבים בכלי התקשורת המובילים באורוגוואי, ביניהם 'El Pais' ו-'Tenfield', ההתאחדות החליטה לבטל לאלתר את טיסת הצ'רטר הפרטית שהוזמנה מראש כדי להחזיר את כל חברי המשלחת מבסיס האימונים במקסיקו ישירות לעיר הבירה מונטבידאו.

במקום הטיסה הפרטית והמפנקת, השחקנים והצוות "נענשו" ונאלצו להתפזר ולעשות את דרכם חזרה בטיסות מסחריות רגילות.

המשמעות היא שהסגל התפרק לחלוטין בשדה התעופה, כאשר חלק מהכוכבים נאלצו לעלות על טיסות נפרדות עם עצירות ביניים ארוכות (קונקשנים) בדרך חזרה לאורוגוואי, בעוד שחקנים אחרים טסו ישירות ליעדים שונים בעולם כדי להצטרף מוקדם מהצפוי לקבוצותיהם.

"אני כישלון מוחלט"

מלבד הזעם של ראשי הענף, הטורניר של אורוגוואי לווה בטונים צורמים גם בתוך חדר ההלבשה. עוד לפני המשחק הגורלי מול ספרד, צפו דיווחים רבים על "מרד שחקנים" נגד המאמן המוערך מרסלו ביילסה.

שחקנים בכירים בנבחרת הביעו חוסר שביעות רצון קיצוני מעצימות האימונים של המאמן הארגנטינאי המבוגר, ודרשו שינוי טקטי דחוף - דבר שלא קרה בפועל. ההפסד לספרד, שנעל את הסיפור, הציג גם תצוגת נפל של השוער הוותיק פרננדו מוסלרה שהוחלף כבר במחצית לאחר ששמט כדור לרשת, וכן פציעת ברך מדאיגה של קשר מנצ'סטר יונייטד, מנואל אוגארטה, שפונה על אלונקה.

בסיום, ביילסה לא ניסה לייפות את המציאות. בראיון קצר ועצבני לרשת DAZN הוא ענה בקוצר רוח לכתב ונטש את העמדה, ולאחר מכן במסיבת העיתונאים סיפק מונולוג כואב: "הזמן שלי כאן הוא כישלון מוחלט. לא השארתי שום דבר לכדורגל האורוגוואי. כל תרומה שמאמן יכול לתת למדינה שבה עבד שלוש שנים היא חסרת משמעות אם הוא לא משיג תוצאות. המקום הרביעי במוקדמות לא היה שווה כלום, המקום השלישי בקופה אמריקה היה חסר משמעות, וההופעה הזו במונדיאל לא צריכה הסברים נוספים".

חוזהו של ביילסה באורוגוואי צפוי להסתיים כעת, ועל פי כל ההערכות, המאמן האגדי לא ימשיך לקמפיין נוסף ויסיים את תפקידו בטונים הצורמים ביותר שיש.