לילה דרמטי במיוחד נעל את שלב הבתים במונדיאל 2026 עבור בתים ז׳, ח׳ וט׳, כאשר נקבעו עולות היסטוריות ומפגשים מרתקים לשלב 32 האחרונות. צרפת ובלגיה דרסו בדרך למקום הראשון, בעוד שהנבחרת של כף ורדה חתמה העפלה סנסציונית וחסרת תקדים.

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בית ט': חגיגה צרפתית והיסטוריה סנגלית

נורווגיה 1 - 4 צרפת

שלושער של אוסמן דמבלה במחצית הראשונה הוביל את הטריקולור לפסגת הבית עם מאזן מושלם. קילאן אמבפה בישל שניים לדמבלה והיה פעיל מאוד (זעזע את המשקוף כבר אחרי 22 שניות), ב דזירה דואה קינח בתוספת הזמן. נורווגיה הגיעה בהרכב משני במיוחד והחמיצה פנדל מרגלי יורגן סטרנד לארסן.

צרפת תפגוש את שוודיה ביום רביעי, נורווגיה תתמודד מול חוף השנהב בדאלאס ביום שלישי.

סנגל 5 - 0 עיראק

הצגה היסטורית לנבחרת האפריקאית, שהפכה לראשונה מהיבשת שכובשת חמישייה במשחק מונדיאל. בלמה של מכבי חיפה עבדולאיי סק, איסמעילה סאר, פאפ גיי (צמד כמחליף) ואילימן אנדיאיי חגגו על עיראק שנותרה ב-10 שחקנים מהדקה ה-13 (כרטיס אדום ישיר לרבין סולאקה).

סנגל קרובה מאוד להבטחת המקום בשלב הבא כאחת הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי, עם סיכוי גבוה למפגש ענק מול אנגליה באטלנטה.

בית ח׳: כף ורדה עושה היסטוריה, אורוגוואי בחוץ

אורוגוואי 0 - 1 ספרד

שער בודד של אלכס באאנה בדקה ה-42, לאחר טעות קשה של השוער הוותיק פרננדו מוסלרה (שהפך לשוער הראשון מאז 1966 שמבצע 3 טעויות ישירות לשער בטורניר אחד), הספיק לספרדים כדי לסיים במקום הראשון ללא ספיגת שער בשלב הבא. המשחק הסתיים בטונים צורמים עם כרטיס אדום ישיר לאגוסטין קנוביו מאורוגוואי בתוספת הזמן.

נבחרתו של מרסלו ביילסה מודחת בבושת פנים מהטורניר כבר בשלב הבתים.

כף ורדה 0 - 0 ערב הסעודית

הישג חסר תקדים לשוער בן ה-40, ווזיניה, ששמר על רשת נקייה והוביל את נבחרתו הצנועה, בהופעת בכורה היסטורית במונדיאל, לשלב 32 האחרונות מהמקום השני בבית (בלתי מנוצחת עם 3 נקודות).

כף ורדה זוכה בפרס חלומי – מפגש ישיר מול אלופת העולם, ארגנטינה, במיאמי ב-3 ביולי.

בית ז׳: בלגיה התפוצצה, דרמת ענק בין מצרים לאיראן

ניו זילנד 1 - 5 בלגיה

אחרי שני משחקים פושרים, השדים האדומים התפוצצו עם 35 בעיטות לשער. לאנדרו טרוסארד הבריק עם צמד, קווין דה בראונה הוסיף שער נפלא מרחוק, ורומלו לוקאקו חתם עם נגיחה עוצמתית שהפכה אותו לכובש המצטיין של בלגיה בכל הזמנים בגביע העולם (6 שערים).

בלגיה מבטיחה את המקום הראשון בבית ז׳ בסטייל.

מצרים 1 - 1 איראן

דרמת ענק התחוללה בסיאטל. מחמוד סאבר העלה את הפרעונים ליתרון מוקדם (5), אך ראמין רזאיאן השווה במהרה (14) לאחר שמהדי טארמי החמיץ פנדל איראני. השיא הגיע עמוק בתוספת הזמן של המחצית השנייה, כאשר שוג'א ח'לילזאדה כבש שער ניצחון דרמטי עבור איראן, אך השער נפסל בהתערבות VAR בשל נבדל מילימטרי.

מצרים מסיימת במקום השני ותפגוש את אוסטרליה בדאלאס. איראן ככל הנראה תעפיל גם היא מהמקום השלישי (להופעה היסטורית בשלבי הנוקאאוט) ואם זה יקרה היא תפגוש את שווייץ בוונקובר.