מחקר חדש של פלטפורמת השוואת המחירים SeatPick, המתפרסם היום (חמישי) עם פתיחת משחקי מונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, מגלה כי מחיר הכניסה הממוצע למשחקים בשוק המשני צנח ב-55.5% במהלך 30 הימים האחרונים. כרטיס שנמכר לפני חודש ב-1,465 דולר, מוצע כעת ב-652 דולר בלבד בממוצע.

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הצפת השוק המשני בכרטיסים היא הגורם המרכזי למהפך במחירים. לדברי גיא קוגל, מייסד-שותף ומנהל טכנולוגיות ראשי (CTO) ב-SeatPick, הסיבה נעוצה בספקולנטים: "אנשים רבים רכשו כרטיסים מתוך ציפייה שיוכלו למכור אותם ברווח לקראת הטורניר. ככל שהשריקה הראשונה מתקרבת והכרטיסים עדיין לא נמכרו, המוכרים מורידים מחירים ומתחרים זה בזה".

תחרות זו השפיעה על כלל המושבים המוצעים למכירה, כאשר מחיר כרטיס ממוצע רשם ירידה חדה מ-2,182 דולר בתחילת חודש מאי ל-1,412 דולר בתחילת חודש יוני.

מקסיקו מובילה את הביקוש העולמי בטורניר הנוכחי, ומשחקיה הם היקרים ביותר לצפייה בשלב הבתים, עם מחיר ממוצע של 3,162 דולר לכרטיס. אחריה ברשימת הנבחרות המבוקשות ביותר נמצאות פורטוגל עם מחיר ממוצע של 2,335 דולר, ברזיל עם 2,192 דולר, וארגנטינה עם 1,588 דולר. נבחרות ארצות הברית ואנגליה סוגרות את רשימת הביקוש הגבוה, אך מחירי הכרטיסים למשחקיהן רשמו בשבוע האחרון ירידה בשיעור דו-ספרתי.

פערי המחירים בין הערים המארחות השונות בצפון אמריקה מגיעים לאלפי דולרים. ניו ג'רזי, שתארח את משחק הגמר באצטדיון מטלייף, מחזיקה בתואר העיר היקרה ביותר בטורניר עם מחיר ממוצע של 2,879 דולר לכרטיס, ואחריה מקסיקו סיטי עם 2,280 דולר ומיאמי עם 2,218 דולר. מנגד, סן פרנסיסקו מוגדרת כיעד המשתלם ביותר לאוהדים עם מחיר ממוצע של 617 דולר בלבד, לצד ערים כמו ונקובר, סיאטל וטורונטו שמציעות תעריפים נמוכים יחסית.

מגמת הירידה נעצרה בשלושת הימים האחרונים, שבהם נרשמה דווקא עלייה של 6.8% במחירי הכרטיסים הזולים ביותר בשוק. שינוי המגמה נובע מכך שהטורניר המורחב כולל השנה 104 משחקים, ובעוד שהביקוש למשחקים הפחות אטרקטיביים בשלב הבתים ממשיך להתרסק, מחירי הכרטיסים לשלבי הנוקאאוט וההכרעה כבר החלו לטפס וצפויים להמשיך במגמה זו ככל שיתבהרו המפגשים בין המדינות.

"ברוב המקרים המחירים הנמוכים ביותר מתקבלים ב-48 עד 72 השעות שלפני המשחק. השוק המשני לרוב מתגמל סבלנות", אומר קוגל. "אבל רק עד נקודה מסוימת. ככל שמתקדמים לשלבי הנוקאאוט, הסיכון שהמחירים יתחילו לעלות שוב גדל משמעותית".

כפי הנראה מהנתונים כרגע למי שמחפש כרטיס בשלב הבתים, ייתכן והמחירים הטובים עוד לפנינו. מי שחולם על הגמר כנראה שלא כדאי להמתין יותר מדי.