הדרמה של המונדיאל: קאמבק מטורף בדקות הסיום שלח את בלגיה וסנגל להארכה

נבחרת סנגל כבר הרגישה בשמינית הגמר לאחר שהובילה 0:2 והציגה עליונות מוחלטת, אך בליץ בלגי מטורף של שלושה שערים תוך שלוש דקות (86 ו-89) קבע 2:2 בלתי נתפס ושלח את ההכרעה להארכה.

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חניכיו של פאפה תיו פתחו את המשחק בסערה. הסנגלים לחצו על הדוושה מהרגע הראשון, החמיצו הזדמנויות קורצות ואף זעזעו את הקורה של טיבו קורטואה.

הלחץ נשא פרי בדקה ה-25: סאדיו מאנה מצא את איסמעילה סאר, שנגח לקורה, ואל הריבאונד הגיע ראשון חביב דיארה שדחק מקרוב לרשת החשופה - 0:1 מוצדק לסנגל, תוצאה שנשמרה עד למחצית. עם העלייה לחצי השני, נראה היה שהסיפור הבלגי גמור באופן סופי. בדקה ה-51 מוסא ניאקאטה שלח כדור ארוך מחצי מגרש, ההגנה הבלגית נרדמה, ואיסמעילה סאר עצר בצורה מושלמת על החזה ושלח חצי-וולי אדיר לרשת של קורטואה - 0:2 מדהים לסנגל, עם שערו הרביעי של חלוץ קריסטל פאלאס בטורניר.

המאמן הבלגי, רודי גרסיה, ניסה לזעזע את השורות וביצע חילופים דרמטיים, כולל הוצאתו של הקפטן קווין דה בראונה בדקה ה-56 והכנסתו של רומלו לוקאקו, אך סנגל המשיכה להחמיץ ולשלוט בקצב.

כשנראה היה ש"דור הזהב" הבלגי נפרד מהמונדיאל האחרון שלו בקול ענות חלושה, החל הקאמבק הבלתי ייאמן. בדקה ה-86, תומאס מונייה, שנכנס כמחליף, הרים כדור חצי-גובה מימין, ורומלו לוקאקו בנגיעה רכה ואופיינית בקורה הקרובה הכניע את דיאו והפיח תקווה בשדים האדומים.

שלוש דקות לאחר מכן, לאנדרו טרוסאר מצא חצי חלל באגף, סובב הרמה מדויקת להפליא למרכז הרחבה, ויורי טילמנס התעופף ונגח בעוצמה לרשת הגבוהה.

בתוך שלוש דקות בלבד, בלגיה מחקה יתרון כפול וכנגד כל הסיכויים שלחה את ההתמודדות המרתקת הזו ל-30 דקות נוספות של הארכה.