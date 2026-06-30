מכונת השערים של צרפת, המבצר המקסיקני והמבחן של הלאנד: לקראת משחקי הלילה במונדיאל

שלושה מפגשי ענק מסקרנים הלילה (שלישי) בסיבוב של 32 הגדולות. נבחרת צרפת הלוהטת תנסה להמשיך את המומנטום המושלם שלה מול שוודיה, המארחת מקסיקו תעלה לדשא באצטדיון האצטקה המיתולוגי מול אקוודור, וחוף השנהב תנסה לרשום סנסציה היסטורית מול ארלינג הלאנד וחבריו מנורבגיה.

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חוף השנהב נגד נורבגיה: הלאנד חוזר

נבחרת חוף השנהב מגיעה למפגש בדאלאס כשהיא נמצאת בטריטוריה לא מוכרת לחלוטין. "הפילים" הצליחו לחצות את שלב הבתים לראשונה בתולדותיהם בהופעתם הרביעית בטורניר, והם מציגים כדורגל התקפי ויוזם שהוביל אותם לכבוש ראשונים בכל שלושת משחקי הבית המוקדם.

הכוכב הגדול של האפריקאים הוא ניקולא פפה, שכבש צמד ב-0:2 על קוראסאו והפך לכובש האפריקאי השני המבוגר ביותר שרושם צמד במונדיאל מאז רוז'ה מילה ב-1990. לצידו, יאן דיומאנדה מלייפציג מציג טורניר נהדר עם נתון מדהים של יותר מ-10 דריבלים מוצלחים ויותר מ-10 יצירת מצבים בשלב הבתים, הישג שלא נראה מאז רוברטו דונאדוני ב-1990.

מנגד, נבחרת נורבגיה חוזרת רעננה ובטוחה בעצמה. הכוכב הגדול ארלינג הלאנד, שכבש כבר ארבעה שערים בשני המשחקים הראשונים, קיבל מנוחה בהפסד 4:1 לצרפת, זאת לאחר שהנורבגים כבר הבטיחו את העפלתם. הלאנד יפתח ויהיה חדור מטרה להפוך לשחקן הראשון מאז שנדור קוצ'יש ההונגרי ב-1954 שמוצא את הרשת בכל אחד משלושת משחקי המונדיאל הראשונים שלו. המאמן סולבאקן יחזיר להרכב גם את מרטין אודגור ואלכסנדר סורלות' שזכו למנוחה.

המנצחת תפגוש בשמינית הגמר את נבחרת ברזיל.

צרפת נגד שוודיה: המכונה של דשאן בדרך לשבור את ההיסטוריה

נבחרת צרפת מגיעה לשלב הנוקאאוט כשהיא פייבוריטית מוחלטת. הטריקולור סיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם לראשונה מאז מונדיאל 1998, הטורניר שבו הניף המאמן הנוכחי דידייה דשאן את הגביע כקפטן.

הצרפתים כבשו לפחות שלושה שערים בכל אחד מארבעת משחקי המונדיאל האחרונים שלהם, ואם יעשו זאת גם מול שוודיה, הם יהפכו לנבחרת הראשונה בהיסטוריה שכובשת שלישייה ומעלה בחמישה משחקים רצופים בגביע העולם.

הצמד קיליאן אמבפה ועוסמאן דמבלה (שחגג שלושער מול נורבגיה) מחזיקים כבר בארבעה שערים כל אחד בטורניר הנוכחי, ושיתוף הפעולה ביניהם הניב חמישה שערים משותפים במונדיאלים, מרחק נגיעה משבירת השיא של מירוסלב קלוזה ומיכאל באלאק.

שוודיה של גרהאם פוטר, שהעפילה מהמקום השלישי בבית ו', מקווה לחולל סנסציה. השוודים הציגו בשלב הבתים את ההתקפה הפורה ביותר שלהם בהיסטוריית שלבי הבתים של המונדיאל עם שבעה שערים, כאשר ויקטור גיוקרש מוביל את המערך עם 11 בעיטות ו-8 יצירת מצבים. נתון מעודד נוסף עבור פוטר מגיע מהקשר אנתוני אלנגה, שכבש בשני המשחקים האחרונים ומחפש להפוך לשחקן השוודי הראשון מאז 1994 שכובש בשלושה משחקי מונדיאל רצופים.

מקסיקו נגד אקוודור: המבצר באצטקה והחומות ההיסטוריות

המארחת מקסיקו רוצה להמשיך את המסע החלומי שלה כשהיא חוזרת אל אצטדיון האצטקה הלוהט במקסיקו סיטי. ה"אל טרי" טיילו בשלב הבתים עם מאזן נקי לחלוטין משערים, כולל 0:3 מרשים על צ'כיה. זו הפעם הראשונה מאז 1986 – הפעם האחרונה שבה אירחו את הטורניר – שמקסיקו שומרת על רשת נקייה בשלושה משחקים רצופים, והם מעולם לא רשמו ארבעה משחקים ללא ספיגה במונדיאל אחד.

חוליאן קיניונס, שהפך למקסיקני הראשון מאז צ'יצ'ריטו ב-2010 שכובש יותר משער אחד במונדיאל בודד, ינסה להוביל את ההתקפה לצד ראול חימנס שישוב ל-11. למקסיקו יש מאזן ביתי אדיר במונדיאלים עם 67% הצלחה על אדמתה, אך מנגד היא סוחבת איתה היסטוריית נוקאאוט עגומה עם ניצחון בודד בלבד בעשרת משחקי הנוקאאוט האחרונים שלה.

אקוודור מגיעה למפגש אחרי שהוכיחה אופי ברזל, כשחזרה מפיגור לניצחון 1:2 ענק על גרמניה משערים של נילסון אנגולו וגונסאלו פלאטה. האקוודורים הפכו לנבחרת השנייה בלבד במאה ה-21 שמגיעה לנוקאאוט אחרי שלא כבשה בכלל בשני משחקיה הראשונים בטורניר. החבורה של סבסטיאן בקסצ'ה מתבססת על לחץ אגרסיבי וגבוה במיוחד בחצי המגרש של היריב, ומדורגת שלישית בטורניר כולו בחטיפות כדור בשליש ההתקפי.

ההיסטוריה בין השתיים במונדיאלים כוללת מפגש בודד ב-2002 שבו ניצחה מקסיקו, ושלושת המפגשים האחרונים ביניהן בכל המסגרות הסתיימו בתיקו, מה שמצביע על משחק קשוח שיכול להיגרר בקלות להארכה. המנצחת תשחק נגד המנצחת בין אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.