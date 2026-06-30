ההפסד הראשון אי פעם בפנדלים - והזעם על מערכת ה-VAR: בגרמניה לא מתאוששים מההדחה מהמונדיאל

נבחרת פרגוואי, אחת המדורגות הנמוכות ביותר בטורניר (מקום 41 בעולם), חוללה סנסציית ענק והדיחה את אלופת העולם לשעבר, גרמניה, כבר בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026.

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הגרמנים הגיעו לטורניר מוכי פציעות, עם סגל שזכה לביקורת חריפה מצד הפרשן גארי לינקר שכינה אותו "הסגל הגרוע ביותר שהמדינה ייצרה בזיכרון המשותף", ומאמן (יוליאן נגלסמן) שספג שריקות בוז מהאוהדים עוד במשחקי ההכנה. למרות הניצחון המוחץ 0:7 על קוראסאו בפתיחה, הגרמנים הציגו הגנה חדירה ושילמו את המחיר מול הנחישות של פרגוואי, שהצליחה לגרור את המשחק להארכה.

שער הניצחון שנפסל והסערה

הדרמה הגיעה לשיא בדקה ה-102 של ההארכה. ג'ונתן טה נגח מקרוב לרשת מהרמה של קרן, שער שהיה אמור להבטיח את המקום בשמינית הגמר. אלא שצוות ה-VAR התערב, והשופט פסל את השער בטענה למגע וחסימה של וולדמאר אנטון על השוער הפרגוואי.

בעקבות הפסילה, המשחק הלך לבעיטות הכרעה מן הפיסול, שם הלילה האכזרי של טה הושלם כשהוא שלח את הבעיטה שלו מעל למשקוף (אחרי החמצות מוקדמות של קאי האברץ וניק וולטמאדה), ופרגוואי חגגה ניצחון מדהים.

ההחלטה לפסול את השער עוררה זעם מיידי בקרב כוכבי הכדורגל: אילקאי גונדואן, קפטן הנבחרת לשעבר, תקף ב-X: "מה לעזאזל הייתה החלטת ה-VAR הזו? בפרמיירליג היו נותנים על דבר כזה חיוך עייף וממשיכים - במיוחד כשמדובר בלהפוך החלטה. זה מאכזב בצורה אכזרית".

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יורגן קלופ עקץ בשידור הגרמני: "אם זה שער פסול, אז ארסנל לא הייתה אלופת אנגליה. הם כבשו 60% מהשערים שלהם בדיוק ככה".

פרשן ה-BBC אלן שירר רתח: "היה מגע קל, אבל זה ספורט מגע והשוער פשוט צלל בקלות רבה מדי. הוא קנה את השופט ואת ה-VAR. אני ממש מופתע".

קריסתו של המיתוס הגרמני

עד הלילה, הקלישאה הרשמית הייתה ש"גרמניה לא מפסידה בפנדלים". הגרמנים החזיקו ברקורד מושלם של חמישה ניצחונות בחמישה דו-קרבות פנדלים בהיסטוריית המונדיאלים (כולל הניצחון המפורסם על צרפת ב-1982, על מקסיקו ב-1986, על אנגליה ב-1990 ועל ארגנטינה ב-2006).

פרגוואי ניפצה הלילה את המיתוס האימתני הזה, והנחילה לגרמנים את הפסד הפנדלים הראשון שלהם אי פעם בגביע העולם. רצף ההצלחה הכולל של גרמניה בדו-קרב פנדלים בטורנירים בינלאומיים הגיע לקיצו אחרי 38 שנים (מאז שאנגליה שברה להם את הלב ביורו 2020). כעת, פרגוואי ממתינה בשמינית הגמר למנצחת בין צרפת לשבדיה, ומקווה להפיל ענקית אירופית נוספת.