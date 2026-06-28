מי שלא עקב אחרי כדורגל בעשורים האחרונים והיה נוחת באחד האצטדיונים המפוארים של צפון אמריקה בשבועות האחרונים, כנראה לא היה מבין על מה כל המהומה. בסביבות הדקה ה-22 של המחצית הראשונה, ושוב בדקה ה-67 של המשחק, נשמעת שריקה חדה של השופט. השחקנים נעצרים, רצים לעבר ספסלי הקבוצות, תופסים בקבוקי מים או משקאות איזוטוניים, ומקבלים תדרוך מהיר של שלוש דקות.

על הנייר, מדובר בצעד מתבקש ואפילו הומניטרי. בלב הקיץ הלוהט של ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, כשהטמפרטורות על הדשא מטפסות לעיתים קרובות מעל 35 מעלות צלזיוס, הפסקת רענון (Hydration Break) מובנית נשמעת כמו ההחלטה הכי הגיונית שיש. כדורגל הוא אחד מענפי הספורט הבודדים בעולם שבהם המשחק מתנהל ברציפות כמעט מוחלטת במשך 45 דקות ללא פסקי זמן, ללא הפסקות פרסומות מובנות ובלי יכולת אמיתית של לעצור, לנשום ולחשב מסלול מחדש.

אלא שבמונדיאל 2026, ההפסקות הללו הפכו לאחד ממוקדי הרעש הגדולים ביותר בטורניר. בכל פעם שהשופט שורק לעצירת המשחק, גל אדיר וצורם של קריאות בוז שוטף את היציעים.

עבור מיליוני אוהדים שגדלו על המשחק, הרציפות הזו היא קודש הקודשים. כעת, הם מרגישים שמתחת ל"דאגה" לבריאות, פיפ"א מבצעת פשע אסתטי ומפרקת את הכדורגל לפורמט של ארבעה רבעים.

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ה"קוד האדום" של הקיץ הקודם: כך נולד החוק

כדי להבין מדוע החליטה פיפ"א, כבר בדצמבר האחרון, להחיל את הפסקות הרענון באופן גורף על כל 104 המשחקים בטורניר, צריך לחזור לקיץ הקודם (2025). ארצות הברית אירחה אז את גביע העולם למועדונים במתכונתו החדשה, והתנאים האקלימיים הפכו לסיוט מתמשך עבור השחקנים.

במהלך הטורניר ההוא, שלוש ממשחקיה של צ'לסי האנגלית שוחקו תחת אזהרות מזג אוויר רשמיות של הממשל האמריקאי, שהפצירו בציבור הרחב להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ. המאמן דאז, אנזו מארסקה, נאלץ לקצר אימונים בשל "קוד אדום" של עומס חום בפילדלפיה.

קשר נבחרת ארגנטינה, אנזו פרננדס, שיתף לאחר מכן כי חש סחרחורת קשה במהלך אחד המשחקים ותיאר את התנאים כ"מסוכנים מאוד לבריאות". מרקוס יורנטה מאתלטיקו מדריד הוסיף לאחר תבוסה של קבוצתו כי "היה חם בצורה איומה. הבהונות שלי כואבות, הציפורניים שלי שרפו – זה היה פשוט לא יאומן".

התאחדות הכדורגל העולמית הבינה שהיא ניצבת בפני בעיה תדמיתית ורפואית קשה. בעולם שבו שינויי האקלים הופכים את הקיץ האירופי והאמריקאי לחם יותר ויותר, הריצה הבלתי פוסקת הפכה לסכנה בריאותית מוחשית. התשובה הרשמית של מנכ"ל הטורניר, מנולו זובירי, הייתה חוק ה-3 דקות: עצירה כפויה, מתוזמנת ושוויונית.

22 מעלות באולם הממוזג – אז למה עדיין עוצרים?

הבעיה הגדולה, והסיבה שהאוהדים חשים שמוליכים אותם שולל, נעוצה במילה אחת: אחידות. פיפ"א החליטה שהחוק יחול על כל המשחקים, ללא קשר לטמפרטורה בפועל. כך נוצר המצב האבסורדי שבו ב-14 ביוני, באצטדיון AT&T בארלינגטון, טקסס, אצטדיון סגור לחלוטין וממוזג בעוצמה, המשחק בין הולנד ליפן נעצר באופן מלאכותי למרות שהשחקנים נהנו מטמפרטורה אידיאלית של 22 מעלות. אותו דבר קרה גם במשחקים שנערכו בימים קרירים יחסית בניו יורק ובלוס אנג'לס.

מי שלא היסס להביע את דעתו בנושא הוא קפטן נבחרת הולנד, וירג'יל ואן דייק. "הפסקות הרענון האלה הן עניין קצת מעניין", אמר ואן דייק בחיוך ציני לאחר אותו משחק. "צפיתי בכמעט כל המשחקים עד היום, ובכל פעם שהמשחק נעצר ואנחנו הולכים לפרסומות זה מרגיש קצת... לא ממש משהו שאני אוהב. אני חושב שגם עבור הצופים הנייטרלים בבית זה לא נהדר. אם באמת חם, ברור שזה טוב. אבל לדעתי צריך לבחון כל משחק לגופו".

מהפכת "פסקי הזמן" של המאמנים: רוצח מומנטומים

בזמן שהאוהדים כועסים, יש מי שמצאו בהפסקות הללו מכרה זהב מקצועי. מאמני הכדורגל המודרניים, שרגילים לצרוח הוראות מקו החוץ ולקוות שהקשר המרכזי יעביר את המסר לחלוץ, קיבלו פתאום מתנה: שני פסקי זמן טקטיים חינם בכל משחק.

אמה הייז, מאמנת נבחרת הנשים של ארה"ב המשמשת כפרשנית בטורניר, הגדירה את העצירות הללו כ"הפסקות מומנטום". "זה יתרון עצום עבור הקבוצה שנמצאת בנחיתות באותו רגע", הסבירה הייז. "כשאתה במומנטום מטורף ולוחץ על היריב, הדבר האחרון שאתה רוצה זה שהמשחק ייעצר. כשאתה סובל וקורס, זה בדיוק מה שאתה צריך כדי להרגיע את השחקנים ולסדר את השורות".

הנתונים הסטטיסטיים של הטורניר מראים בצורה ברורה כיצד המשחק משתנה לחלוטין לפני ואחרי שריקת המים. קחו לדוגמה את הניצחון 1:5 של הולנד על שבדיה בשלב הבתים. עד דקת הרענון, הולנד שלטה לחלוטין עם 4 בעיטות לשער לעומת 1 של שבדיה, ונתון תוחלת שערים (xG) מוחץ של 1.34 לעומת 0.03.

במהלך 3 הדקות של ההפסקה, מאמן שוודיה גרהאם פוטר אסף את שחקניו, שירטט על הלוח מעבר מטקטיקה של חמישה שחקני הגנה לארבעה, ושלח אותם חזרה. מה קרה מאותו רגע ועד המחצית? שבדיה הפכה את הקערה, בעטה 8 פעמים לשער לעומת בעיטה בודדת של הולנד, והשתלטה על המגרש. פוטר קיבל חבל הצלה טקטי שאחרת היה עולה לו בפיגור מוקדם.

גם יוליאן נגלסמן, מאמן נבחרת גרמניה, הודה שההפסקה ב-1:7 מול קוראסאו הצילה אותו. קוראסאו הפתיעה במערך יהלום בקישור והשוותה ל-1:1. "היינו צריכים קצת זמן כדי להתאים את עצמנו, כי כמעט אף נבחרת לא משחקת ככה היום", אמר נגלסמן. "הפסקת המים הייתה מעולה עבורנו פשוט כדי לחזור ולהדגיש את מה שכבר דיברנו עליו על הלוח".

הדוגמה הקיצונית מכולן הגיעה ממאמן שוויץ, מוראט יאקין, במשחק מול בוסניה. יאקין סיפר כי המתין במכוון להפסקת הרענון של המחצית השנייה כדי לבצע חילוף משולש. "עשיתי את זה שם כי אז היריב לא יכול להגיב לחילופים מיד על המגרש", הסביר. אחד המחליפים (ז'והאן מנזאמבי) כבש צמד, מחליף שני (רובן ורגאס) כבש ובישל, ושוויץ הפכה משחק צמוד לניצחון 1:4 מוחץ.

הכסף הגדול: הנדל"ן הפרסומי החדש של פיפ"א

אבל עם כל הכבוד לטקטיקה ולמפשעות המיוזעות של השחקנים, הסיפור האמיתי של מונדיאל 2026 הוא כנראה כלכלי. עולם הכדורגל שמר במשך 150 שנה על חציצה ברורה: פרסומות משודרות לפני המשחק, במחצית, ואחריו. 90 הדקות עצמן היו שייכות למשחק (למעט שלטי הלד שמסביב למגרש).

ההחלטה של פיפ"א באפריל האחרון לתת אור ירוק לרשתות השידור לשדר פרסומות במהלך 3 הדקות של הפסקת הרענון, בין אם במסך מפוצל ובין אם בקטיעה מלאה של השידור, שינתה את חוקי המשחק של תעשיית הטלוויזיה.

לפי דיווחים ב-Wall Street Journal, רשתות השידור הגדולות גובות בין 200,000 ל-750,000 דולר עבור ספוט פרסומי בודד במהלך הפסקות המים הללו. במכפלה של 104 משחקים, הטורניר הנוכחי מייצר "נדל"ן פרסומי" חדש לחלוטין בשווי של בין 42 ל-156 מיליון דולר. זה אולי נשמע כמו כסף קטן לעומת 8.9 מיליארד הדולרים שפיפ"א צפויה להכניס בסך הכל מהטורניר, אבל מדובר ביצירת תקדים היסטורי.

היסטוריון הכדורגל המוביל דייוויד גולדבלאט, מחבר הספר המפורסם "הכדור הוא עגול", תוקף את המהלך בריאיון למגזין WIRED: "אני מבין את הטיעון תחת תנאים של עומס חום ואקלים קיצוני, אבל אף אחד לא צריך שלוש דקות שלמות כדי לשתות כוס מים. למה זה שלוש דקות? כי רשת 'פוקס' עושה מזה מאות מיליוני דולרים. זו פשוט התמסחרות במסווה של דאגה רפואית".

גורמים בפיפ"א מנסים להדוף את ההאשמות הללו וטוענים כי רוב חוזי השידור של המונדיאל נחתמו עוד לפני שהפסקות הרענון הוכרזו בדצמבר 2025, ושאין לפיפ"א רווח ישיר נוסף מההפסקות הללו בטורניר הנוכחי.

אך מומחי כלכלה כמו פרופסור סימון צ'דוויק מסבירים כי מדובר באסטרטגיה ארוכת טווח: פיפ"א מנסה להתחרות על תשומת הלב ועל שוק הבידור האמריקאי מול ה-NBA וה-NFL, והדרך לעשות זאת היא לאמץ את הסטנדרטים של תעשיית הספורט המקומית. המונדיאל הנוכחי מביא איתו לא רק הפסקות מים, אלא גם הופעות מחצית ענקיות בגמר (עם שאקירה ולהקת BTS) ומחירי כרטיסים מטורפים שמגיעים לעשרות אלפי דולרים באתרי ה-Resale.

האם הפורמט השתנה לתמיד?

המשחקים במונדיאל הנוכחי מציגים נתונים דומים לעונות האחרונות בליגות המקומיות: רבע השעה האחרונה של כל מחצית (כלומר, הדקות שאחרי הפסקת הרענון) היא עדיין הדרמטית וההתקפית ביותר, כיוון ששם שחקנים לוקחים סיכונים, עייפים יותר והמשחק נפתח, בדיוק כפי שקורה בליגה האנגלית, שבה אין שום הפסקות רענון מובנות.

מונדיאל 2026 ייזכר בזכות הרבה דברים: ההרחבה ל-48 נבחרות, הטיסות הבלתי נגמרות ברחבי היבשת, שבירת שיאי השערים של ליאו מסי, והפסקות המים, שכאן כדי להישאר, וכנראה שבמונדיאל הבא בספרד, פורטוגל ומרוקו ב-2030, כבר נתרגל לראות פרסומות באמצע המשחק בלי לשים לב. מי שרוצה ליהנות מהמומנטום של הקבוצה שלו, מוטב שיקווה שהיא תבקיע לפני הדקה ה-22.