לוח המשחקים המלא לשלב 32 האחרונות במונדיאל 2026: המשחקים, השעות והנבחרות

שלב הבתים המרתק והרווי בהפתעות של מונדיאל 2026 הגיע הלילה לסיומו הדרמטי. כעת, מפת הדרכים אל עבר הגביע הנכסף ברורה לחלוטין כאשר נקבעו כל 32 הנבחרות שהעפילו לשלבי ההכרעה הישירה.

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>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

הלילה האחרון סיפק לנו את אחת מדרמות הסיום הגדולות ביותר שנראו בטורניר, כאשר סשה קליידז'יץ' האוסטרי כבש בדקה ה-96, קבע 3:3 משוגע מול אלג'יריה, והעלה את נבחרתו על חשבונה של איראן ההמומה שנשארה מחוץ לטורניר. במקביל, נבחרת קייפ ורדה ביססה את מעמדה כסינדרלה הרשמית של הקיץ, ותזכה למפגש חלומי מול ליאו מסי וארגנטינה.

לוח משחקי שלב 32 האחרונות במונדיאל 2026 (שעון ישראל)

יום ראשון (28.06)

22:00: דרום אפריקה – קנדה

יום שני (29.06)

20:00: ברזיל – יפן

23:30: גרמניה – פרגוואי

בין שני לשלישי (30.06)

04:00: הולנד – מרוקו

יום שלישי (30.06)

20:00: חוף השנהב – נורבגיה

בין שלישי לרביעי (01.07)

00:00: צרפת – שבדיה

04:00: מקסיקו – אקוודור

יום רביעי (01.07)

19:00: אנגליה – הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

23:00: בלגיה – סנגל

בין רביעי לחמישי (02.07)

03:00: ארה"ב – בוסניה

יום חמישי (02.07)

22:00: ספרד – אוסטריה

בין חמישי לשישי (03.07)

02:00: פורטוגל – קרואטיה

יום שישי (03.07)

06:00: שוויץ – אלג'יריה

21:00: אוסטרליה – מצרים

בין שישי לשבת (04.07)

01:00: ארגנטינה – קייפ ורדה

04:30: קולומביה – גאנה

המפגשים המרכזיים שאסור לפספס

הולנד נגד מרוקו (בין שני לשלישי, 04:00): שחזור מרתק ומפגש טעון בין סגנונות. נבחרת האורנז' תצטרך להזיע מול הקהל המרוקאי האמוציונלי וההגנה הקשוחה של נציגת צפון אפריקה.

פורטוגל נגד קרואטיה (בין חמישי לשישי, 02:00): קרב ענקים אירופי מוקדם מדי. שתיים מהנבחרות האיכותיות ביבשת נפגשות ראש בראש על כרטיס לשמינית הגמר, במשחק שיכול בקלות להיות חצי גמר קלאסי.

ארגנטינה נגד קייפ ורדה (בין שישי לשבת, 01:00): ליאו מסי, ששבר השבוע את שיא הכיבושים ההיסטורי במונדיאלים עם שערו ה-19, פוגש את הסינדרלה המפתיעה מאפריקה למשחק שכולו קסם של גביע העולם.